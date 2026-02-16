Excepțiile propuse de PSD în Coaliție au fost acceptate, transmite Antena 3, citând surse politice.

Reducerile nu îi vor viza pe cei care fac parte din personalul medical, profesori din preuniversitar, polițiști, jandarmi sau militari.

Ministerele care au făcut deja reduceri, dar nu se înscriu în ținta de 10%, vor face doar până la atingerea acestui procent.

„Acest compromis se va regăsi într-o Ordonanță de Urgență care vizează reforma administrației locale și centrale, după ce mai mulți miniștri PSD au amenințat că nu vor aviza acest act normativ. În condițiile în care reforma administrației este blocată de opt luni, premierul Ilie Bolojan își dorește ca ordonanța să fie adoptată într-o ședință de Guvern ce va fi convocată săptămâna aceasta, cel mai probabil joi, la pachet cu măsurile pentru relansarea economică. Dacă trece de acest blocaj, coaliția poate să înceapă discuțiile cu privire la legea bugetului de stat. Cel mai devreme, am putea să vedem că bugetul este aprobat în luna martie, însă și acolo sunt blocaje, pentru că Partidul Social Democrat cere un pachet de măsuri de solidaritate, ajutoare pentru pensionari, reactualizarea ajutoarelor pentru copiii cu handicap. În momentul de față se caută resurse la Ministerul Finanțelor. În ședința de astăzi, toate măsurile propuse de partide au fost discutate și cu un reprezentant de la Ministerul Finanțelor, pentru a se calcula impactul bugetar”, spune reporterul Antena 3 de la Guvern.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus că liderii celor patru partide din coaliție și ai grupului minorităților naționale s-au întâlnit luni, 16 februarie, și au luat mai multe decizii pentru perioada imediat următoare.

Ea a precizat că reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor fi adoptate prin OUG, după ce vor primi toate avizele necesare.

Modificările aduse vizează instituțiile din apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură. Economiile vor fi realizate folosind metode adaptate fiecărui domeniu.

„Liderii celor patru partide ale coaliţiei de guvernare şi ai grupului minorităţilor naţionale reuniţi în şedinţa luni, 16 februarie, au luat o serie de decizii aplicabile în perioada imediat următoare. Reforma administraţiei centrale şi locale şi pachetul de relansare economică au fost finalizate şi vor adoptate prin OUG, imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite cu câteva amendamente care privesc instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură vor realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului”, a punctat Dogioiu.

Dogioiu a spus că principial, reducerile de salarii pe care ministerele le vor face în 2026 vor fi luate în calcul pentru reducerea totală de 10%. Ea a precizat că fiecare minister își va găsi propria metodă de a ajunge la țintă și nu doar din fondul de salarii.

Totodată, Dogioiu a arătat că în ceea ce privește taxele și impozitele locale, coaliția a decis să analizeze câteva propuneri de modificări legate de supraimpozitare, clădirile mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. S-a creat un grup de lucru care va veni cu soluțiile finale.