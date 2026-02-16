Update 13:29:

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, înaintea ședinței coaliției, că USR ar susține tăieri de salarii în sectorul public, inclusiv pentru medici, profesori, polițiști și jandarmi. Liderul social-democrat a afirmat că PSD nu este de acord cu o astfel de măsură.

„O să aștept să vedem … dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, salariile la profesori, la milițieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord”, a declarat Grindeanu.

Întrebat despre o eventuală schimbare a premierului Ilie Bolojan, în contextul anunțului privind intrarea României în recesiune, Grindeanu a spus că o astfel de analiză nu poate fi făcută în acest moment.

Liderul PSD a mers la Palatul Victoria însoțit de secretarul general al partidului, Claudiu Manda, iar anterior s-a întâlnit și cu președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Știrea inițială:

Ilie Bolojan a declarat că își dorește adoptarea pachetului de reformă în această săptămână, prin ordonanță de urgență, astfel încât măsurile să intre imediat în vigoare.

Inițial, se lua în calcul asumarea răspunderii Guvernului în Parlament. Ulterior, premierul a anunțat că este posibil ca reforma administrației și pachetul de relansare economică să fie adoptate direct în ședința de Guvern de joi.

PSD se opune adoptării doar a celor două pachete fără măsuri suplimentare. Social-democrații propun introducerea unui pachet de solidaritate, cu un impact bugetar estimat la 3,39 miliarde de lei și care ar viza peste 5 milioane de beneficiari.

Potrivit propunerii PSD, sprijinul pentru pensionari ar urma să fie acordat în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun. Sunt prevăzute trei categorii de ajutor, de 1.000 de lei, 800 de lei și 600 de lei, în funcție de nivelul pensiei.

Miniștrii PSD au transmis că nu vor aviza o ordonanță care nu include și aceste măsuri.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că în decembrie 2025 a realizat deja o reorganizare la nivelul ministerului și că premierul i-ar fi promis că instituția nu va intra sub incidența unei noi reorganizări.

El a afirmat că nu va aviza o ordonanță care prevede reducerea cheltuielilor cu 10%, precizând că nu dorește să blocheze reforma, dar nu este de acord cu măsura.

Și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că nu susține o reducere de 10% a cheltuielilor din sistemul sanitar, invocând particularitățile domeniului. El a precizat că nu va aviza un act normativ care conține o astfel de prevedere.

De asemenea, ministrul Energiei, din partea PSD, nu ar urma să avizeze ordonanța, urmând ca subiectul să fie discutat în cadrul coaliției.

Uniunea Democrată Maghiară din România a transmis că îi solicită premierului să renunțe la taxele pe proprietate.

UDMR a anunțat și inițierea unei propuneri prin care autoritățile administrației publice locale să poată reduce taxele, până la adoptarea bugetelor, în limitele prevăzute de lege. Totodată, formațiunea susține reintroducerea unor facilități fiscale.

În acest context, coaliția trebuie să stabilească forma finală a reformei administrației și a pachetului economic, precum și modalitatea de adoptare a acestora.