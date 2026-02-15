Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, a transmis duminică seară că nu exclude posibilitatea unei rupturi a coaliției, deși nu recomandă acest scenariu. El a subliniat că este necesar ca la masa negocierilor să se găsească soluțiile cele mai bune pentru România, avertizând că o criză politică ar putea agrava climatul economic.

”Nu exclud, dimpotrivă. Părerea mea că lucrurile spre asta duc, spre ruperea actualei coaliţii, dar eu nu recomand, cu toate riscurile, nu recomand ruperea acestei coaliţii. Eu cred că trebuie discutat şi încercat până la capăt, pentru că o criză politică în România va agrava şi mai mult climatul economic, ceea ce noi nu ne permitem”, a declarant Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a făcut apel ca deciziile privind viitorul coaliției să fie luate rapid, în beneficiul țării, subliniind că perioada următoare, de una-două luni, este critică pentru România. El a atras atenția asupra tensiunilor politice și sociale crescânde și a recomandat ca prim-ministrul să inițieze discuții pentru a identifica cele mai bune soluții, evitând ca țara să intre, pe lângă recesiune, și într-o criză politică.

Fostul lider PSD a criticat intrarea USR la guvernare, pe care a catalogat-o drept „o mare greșeală”, și a spus că, în eventualitatea unei rupturi a coaliției, cea mai bună opțiune ar fi organizarea de alegeri anticipate. Ciolacu a adăugat că este esențial ca deciziile să fie luate la momentul potrivit, pentru a nu prelungi problemele existente și pentru ca românii să decidă prin vot.

”Momentul critic este în acest moment, o lună – două. S-a ajuns mult prea sus cu acest scandal. Sunt atacuri zilnice din toate direcţiile (…) Primul ministru ar trebui să aibă o discuţie el cu el, în primul rând şi mâine să ducă la coaliţie să găsească soluţiile cele mai bune pentru a nu intra România, după ce a băgat-o în recesiune, să nu intre şi într-o criză politică”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Fostul președinte al PSD susține că premierul Ilie Bolojan folosește reforma administrației drept instrument de imagine, pentru a pune în opoziție PSD față de procesul de reducere a cheltuielilor. Ciolacu a declarat că discuțiile sunt inutile și că situația este amânată fără motiv, întrebând retoric „Ce-o tot tărăgănăm atât?!”.

”Noi plecăm de la reforma în administraţie. Noi vrem acum să centralizăm absolut totul. Spune, dom’le, cât trebuie să reducă. Eu, preşedintele Consiliului Judeţean de la Buzău, Marcel Ciolacu, spune-mi foarte clar că trebuie sa reduc, cât trebuie să reduc de la bunuri şi servicii, cât trebuie să reduc şi de la salarii. Şi eu, în acea anvelopă, îmi fac economiile”, a declarat, duminică seară, la Antena 3, fostul premier PSD Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a afirmat că adevărata reformă presupune analize temeinice, consultări cu primarii și eficientizarea activității administrației, și nu doar reduceri de personal. El a subliniat că PSD este pus în poziția de a fi învinuit că se opune unei reforme care, de fapt, nu este o reformă reală, și a precizat că reforma adevărată implică mult mai mult decât concedieri colective.

”Şi atunci, e un joc de imagine. De prea mult timp, actualul prim-ministru face acest joc de image şi mută încontinu anumite subiecte importante (…) Ne aflăm în recesiune. Guvernul are obligaţia să vină cu stimul pentru economie”, a mai declarat Ciolacu.

Acesta consideră că adoptarea reformei administrației prin Ordonanță de Urgență ar fi o greșeală. El susține că, în loc să meargă pe această variantă, premierul ar trebui să revină la masa negocierilor pentru a discuta reforma și a livra populației un plan coerent, mai ales în contextul actual al recesiunii.