Victor Ponta a intervenit în dezbaterea publică referitoare la participarea României la Consiliul de Pace, apreciind în mod explicit decizia anunțată de Nicușor Dan și folosind ocazia pentru a lansa un atac direct la adresa USR.

Fostul premier a transmis un mesaj tranșant imediat după anunțul președintelui, apreciind că prezența României la reuniunea de la Washington este justificată din punct de vedere politic și diplomatic. În același timp, Victor Ponta a formulat critici dure la adresa adversarilor politici din zona USR.

„Președintele Nicușor Dan a luat decizia corectă! Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească”, a scris Victor Ponta într-o postare publică.

Prin această reacție, fostul șef al Guvernului a sugerat că participarea la Consiliul de Pace contrazice pozițiile critice venite din partea USR și că decizia Administrației Prezidențiale ar confirma validitatea unei linii de politică externă orientate spre dialog și cooperare internațională.

Participarea României la Consiliul de Pace organizat la Washington a fost anunțată oficial de președintele Nicușor Dan, care a precizat data reuniunii și statutul delegației române.

Șeful statului a comunicat că deplasarea va avea loc pe 19 februarie, în urma invitației primite din partea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, iar România va lua parte la discuții în calitate de observator. În cadrul intervenției sale, președintele a subliniat că România își va reafirma sprijinul pentru soluțiile diplomatice și pentru reconstrucția Fâșiei Gaza.

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a transmis președintele.

În completarea acestui anunț, șeful statului a explicat că decizia este fundamentată pe susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, document care stabilește cadrul internațional pentru gestionarea conflictului.

Hotărârea privind prezența României la Consiliul de Pace nu a fost una automată, ci a fost precedată de consultări interne la nivelul Administrației Prezidențiale, potrivit unor surse politice.

În ultimele zile, oportunitatea deplasării la Washington ar fi fost analizată în contextul în care rolul exact al României în cadrul structurii nu era pe deplin clarificat. Inițial, participarea a fost pusă sub semnul întrebării, existând rezerve legate de relevanța implicării într-un format în care țara noastră nu are un rol decizional.

În cele din urmă, autoritățile au decis să confirme participarea, argumentând că România a susținut constant soluțiile diplomatice pentru încheierea conflictului și a acordat sprijin umanitar populației civile din Gaza. Printre acțiunile invocate se numără și operațiunile de evacuare medicală de urgență pentru civilii afectați de conflict.

Contextul internațional și presiunile diplomatice au contribuit la conturarea unei poziții oficiale care plasează România în rândul statelor ce sprijină activ inițiativele de pace, chiar și în calitate de observator.