Fostul premier Victor Ponta a revenit cu un atac dur asupra miniștrilor USR care reprezintă România la Conferința de Securitate de la München, evenimentul anual de top dedicat securității internaționale. Conferința reunește peste 1.000 de oficiali de rang înalt, inclusiv președinți, prim-miniștri și miniștri de Externe și Apărare din întreaga lume, fiind o platformă esențială pentru discuțiile strategice globale.

România este reprezentată la această ediție de Radu Miruță, ministrul Apărării, Oana Țoiu, ministrul de Externe, și de Dan Cîmpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Victor Ponta consideră însă că prezența celor doi miniștri USR la München este „jalnică” și că aceștia nu sunt recomandați pentru funcțiile lor.

”Nici la benzinărie nu i-aș trimite, să se ocupe de mașină”, a spus Ponta în emisunea ”Cutia Neagră” la România TV.

Fostul premier a declarat, totodată, că partidul USR exercită o influență excesivă asupra actualului prim-ministru Ilie Bolojan. În opinia sa, liderul PNL este „capturat” politic, fiind constrâns de dinamica coaliției, ceea ce îl împiedică să ia decizii independente.

”USR-ul, forță politică de sub 10 la sută, l-a capturat total pe Bolojan, care nu se simte deloc bine în PNL. (Bolojan – n.r.) A intrat în acest tunel și nu mai poate ieși”, a spus Victor Ponta, revoltat de USR-izarea premierului.

Conferința de Securitate de la München este unul dintre cele mai influente forumuri internaționale pe teme de securitate și apărare. Participarea României în cadrul acestui eveniment este crucială pentru consolidarea relațiilor diplomatice și militare, dar și pentru vizibilitatea țării pe scena internațională.

Munich Security Conference (MSC) s-a impus ca principalul forum mondial pentru dezbateri privind politica internațională de securitate. Fondată pe ideea de a construi încredere și a facilita soluționarea pașnică a conflictelor, conferința oferă un spațiu protejat pentru dialog informal între oficiali, experți și lideri de opinie din întreaga lume.

În fiecare februarie, MSC adună peste 450 de decidenți de rang înalt, inclusiv șefi de stat, miniștri, lideri ai organizațiilor internaționale și non-guvernamentale, reprezentanți ai mediului academic și ai industriei, jurnaliști și activiști din societatea civilă. Această reuniune permite schimbul de opinii și dezvoltarea inițiativelor pentru cele mai presante probleme de securitate la nivel global.

MSC funcționează ca un „marketplace of ideas”, unde inițiativele diplomatice și soluțiile inovatoare se pot testa și perfecționa. Evenimentele conferinței nu se limitează doar la reuniunea anuală; organizatorii desfășoară în mod regulat întâlniri tematice și regionale, iar publicația anuală Munich Security Report oferă analize detaliate, hărți și date relevante privind provocările de securitate.