Fostul premier Victor Ponta lansează un avertisment dur: România se află deja în recesiune tehnică, iar perspectivele economice sunt tot mai îngrijorătoare.

În cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la România TV, Ponta a explicat că situația actuală ar putea prefața o criză economică de proporții, pe fondul măsurilor guvernamentale considerate greșite.

”N-am ajuns la fundul prăpastiei. Va continua coborârea, îmi pare rău că vă dau această veste”, a spus Ponta.

Victor Ponta a criticat modul în care guvernul actual aplică măsuri de austeritate, fără stimularea creșterii economice. El susține că tăierile bugetare și lipsa consultării cu experți economici ar putea agrava recesiunea.

”Nu știu de ce domnul Bolojan a abordat metoda care ne-a făcut nouă rău. (…) Nu există doar să tai, fără să stimulezi economia!”, a spus Victor Ponta.

În perioada mandatului său, Victor Ponta s-a consultat constant cu guvernatorul Mugur Isărescu și cu foști premieri, inclusiv Emil Boc, care nu i-a refuzat niciodată sfaturile. În schimb, Ponta remarcă că Ilie Bolojan nu a apelat la aceeași practică, ceea ce ar putea limita capacitatea guvernului de a lua măsuri economice eficiente.

”Niciunul nu m-a refuzat”, a subliniat fostul premier.

Fostul premier susține că Bolojan este influențat puternic de USR, partid cu o prezență electorală redusă, care ar dicta politicile guvernamentale, în conformitate cu interesele externe ale capitalelor europene: Paris, Berlin și Bruxelles.

”USR-ul, forță politică de sub 10 la sută, l-a capturat total pe Bolojan, care nu se simte deloc bine în PNL. (Bolojan – n.r.) A intrat în acest tunel și nu mai poate ieși”, a conchis fostul premier.

Fostul premier avertizează că România se află într-un moment critic, iar fără consultarea experților și măsuri economice corecte, recesiunea tehnică ar putea degenera într-o criză economică majoră. Ponta atrage atenția asupra efectelor negative ale austerității nejustificate asupra economiei și populației.