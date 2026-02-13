Potrivit lui Victor Ponta, declarațiile lui Ilie Bolojan, susținute de USR, reflectă o viziune greșită asupra economiei. Ponta a scris pe contul său de Facebook că Bolojan ar considera „benefică o recesiune și nefavorabilă creșterea economică”, comparând această abordare cu ideea că ar fi mai bine să fim bolnavi decât sănătoși sau să fim săraci decât bogați.

El a susținut că măsurile de austeritate promovate de Bolojan și sprijinite de USR ar putea conduce România spre dificultăți economice, subliniind că experiența anilor 2010 și măsurile fiscale din 2014–2015 arată că stimularea economică și dezvoltarea sunt esențiale pentru bunăstarea românilor. Fostul premier a precizat că, din cauza fricii de atacurile „propagandei” și a „Sistemului”, aceste politici nu au fost stopate la timp.

Comentariile lui Ponta vin după ce Institutul Național de Statistică (INS) a publicat date privind evoluția Produsului Intern Brut (PIB) al României în 2025. Conform INS:

PIB-ul a crescut cu 0,6% în 2025 comparativ cu 2024;

În trimestrul IV 2025, PIB-ul a scăzut cu 1,9% față de trimestrul III 2025, în termeni reali;

Comparativ cu același trimestru din 2024, PIB-ul trimestrial a înregistrat o creștere de 0,1% pe seria brută și o scădere de 1,6% pe seria ajustată sezonier.

Institutul a precizat că seria ajustată sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculată pentru includerea estimărilor trimestrului IV 2025, fiind raportate diferențe față de varianta publicată anterior.

„Dl. Bolojan (aplaudat de CTP și de restul ”dresorilor de foci” din propagandă) spune că, de fapt, e bine să ai recesiune și nu e bine să ai creștere economică 😱🤬🥶! E ca și cum ți-ar spune cineva că e mai bine să fim bolnavi decât sănătoși, că e mai bine să fim săraci decât bogați, că e mai bine să fii analfabet decât să știi să citești! În acest caz, le spun și eu celor care cred această gogoașă că, pentru ei, e mai bine să fie proști decât deștepți! Era evident pentru toți cei care înțelegem economia că măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan și susținute de USR ne duc în dezastru. Era suficient să îți amintești de 2010. Era suficient să vorbești cu profesioniști (nu cu sectanții USR și cu propagandistii cu ordin pe unitate) și să pui, alături de reducerile de cheltuieli, măsuri de stimulare economică și dezvoltare. Era suficient să vezi cum a crescut România și cum românii au trăit mai bine după măsurile fiscale și economice din 2014–2015! Știam, dar nu am putut să îl oprim – și nu putem nici acum. Pentru că frica de ”Sistem” și de atacurile ”propagandei” e mai importantă decât datoria față de cei care te votează și care au nevoie de o guvernare inteligentă, pentru binele României!”, a scris Ponta.

O recesiune tehnică înseamnă că PIB-ul unei țări scade două trimestre la rând. Nu înseamnă neapărat o criză mare, ci doar că economia încetinește puțin. Economiștii spun că economia nu crește mereu constant, ci trece prin perioade de creștere și perioade mai slabe.

De obicei, recesiunile tehnice sunt mici și pot fi urmate rapid de revenire, în funcție de măsurile economice și de situația internațională. Diferența față de o recesiune serioasă este că, în recesiunea gravă, scade puternic economia, crește șomajul și investițiile scad mult.

În prezent, datele arată că România nu se află într-o astfel de criză mare.