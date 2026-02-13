Datele oficiale publicate de Eurostat arată că România a înregistrat cea mai mare contracție a Produsului Intern Brut din Uniunea Europeană. În trimestrul IV 2025, PIB-ul a scăzut cu 1,9% față de trimestrul precedent și cu 1,6% comparativ cu același trimestru din 2024.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat vineri că politica guvernului condus de Ilie Bolojan a condus România către recesiune economică, după trei trimestre consecutive de scădere în 2025, urmând evoluția negativă începută în 2024, pe vremea lui Marcel Ciolacu. El a acuzat că majorarea prețurilor la energie, a TVA-ului și a accizelor a afectat atât producția, cât și consumul, ceea ce a dus, în opinia sa, la „recesiune, inflație record și o economie pusă la pământ”.

”Politica guvernului Bolojan a împins România în recesiune economică: trei trimestre de scădere în 2025, după ce şi 2024, în timpul lui Marcel Ciolacu, a început tot pe minus”, spune Peiu.

Senatorul Petrișor Peiu a subliniat că România se confruntă în paralel cu cea mai ridicată inflație din Europa, iar combinația dintre recesiune și creșterea prețurilor a generat stagflație, care, potrivit acestuia, se va menține și în 2026.

”Creşterea preţurilor la energie, a TVA-ului şi a accizelor a sufocat producţia şi consumul. Rezultatul: recesiune, inflaţie record şi o economie pusă la pământ”, mai afirmă Peiu.

