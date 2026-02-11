În cadrul dialogului, Robert Turcescu l-a întrebat pe Petrișor Peiu dacă, în actualul context, ar fi necesare alegeri anticipate pentru binele societății. Senatorul AUR a răspuns că, într-o democrație de tip occidental, alegerile anticipate funcționează eficient și se declanșează de partidele aflate la guvernare atunci când acestea constată o scădere constantă și abruptă în sondaje.

El a afirmat că, în lipsa unei astfel de decizii, formațiunile politice ar continua să piardă susținere. În opinia sa, faptul că nu se recurge la acest mecanism arată că România nu funcționează după o logică politică normală, de tip occidental.

Robert Turcescu: Crezi că în acest moment s-ar impune organizarea unor alegeri anticipate? Nu știu dacă s-ar reuși, dacă ar fi posibil, n-ar fi posibil, dar spre binele întregii societăți. Petrișor Peiu: Răspunsul este simplu. Noi spunem, sau cei care guvernează, dar și noi din opoziție, toată lumea zice că suntem o democrație de tip occidental. Într-o democrație de tip occidental funcționează foarte bine instituția alegerilor anticipate, care, atenție, alegeri anticipate sunt declanșate de cei care sunt la putere. De ce? Atunci când ei văd că se duc în jos în mod constant și foarte abrupt, vor să stopeze această chestiune și să minimizeze pierderile. Corect. Deci dacă PSD-știi, PNL-iștii, UDMR-iștii, că la USR e cu totul și cu totul altă … ar vrea să stopeze declinul propriilor partide, pur și simplu ar declanșa alegeri anticipată pentru a rămâne cu procentele pe care le au acum. Pentru că altfel ei vor continua să scadă. Deci suntem în afara unei rațiuni politice normale, de tip occidental, de tip democratic.

Discuția s-a mutat apoi în zona economică, iar Petrișor Peiu a declarat că, din 2019 până în prezent, România ar fi înregistrat un deficit bugetar cumulat de aproximativ 650 de miliarde de lei. În mod normal, a explicat el, datoria publică ar fi trebuit să crească în același ritm, deoarece deficitul este finanțat prin împrumuturi.

Totuși, potrivit datelor invocate de senator, datoria publică ar fi crescut cu 760 de miliarde de lei în aceeași perioadă. El a susținut că nu există o explicație clară pentru diferența de aproximativ 110 miliarde de lei.

La întrebarea moderatorului dacă aceste informații pot fi verificate, Peiu a afirmat că datele provin din rapoarte oficiale ale Ministerului Finanțelor și că le-a prezentat public, inclusiv sub formă de capturi din documentele oficiale.

Robert Turcescu: Deci tu spui că e imposibil ca ei să nu înțeleagă urgența, imperativul momentului, dar ceva, dincolo de voința lor și dincolo de putința lor, îi ține în această formulă care e și toxică și păguboasă. Petrișor Peiu: Am să vă mai dau două exemple din zona economică de data asta ca să înțelegeți că este o chestiune dincolo de sfera raționalului sau e un centru de putere dincolo de raționalitate, de jocul politic. Noi am avut din 2019 până acum, că de asta vă spun că trăim vremuri total anormale, un deficit bugetar cumulat de 650 de miliarde de lei. În mod normal datoria publică ar fi trebuit să crească cu această sumă. Adică ne împrumutăm ca să finanțăm deficitul bugetar. Dar datoria publică a crescut cu 760 de miliarde de lei. Deci avem 110 miliarde de lei pe care nu știm la ce i-a folosit cineva, dacă i-a folosit. Robert Turcescu: Și nu putem afla? Adică e un mister? Petrișor Peiu: Nu, nu există nicăieri. Deci datele sunt oficiale. Robert Turcescu: Deci dacă mă duc la Nazare (n.r ministrul Finanțelor Alexandru Nazare) și îi spun ce mi-ai zis tu: băi Nazare, unde sunt banii? Petrișor Peiu: Eu public tot timpul surse. Am arătat poză de pe raportul Ministerului de Finanțe.

Un alt punct central al discuției a vizat politica fiscală adoptată de guvernele Ciolacu și Bolojan. Petrișor Peiu a susținut că majorarea cotelor de TVA nu au produs efectele scontate în ceea ce privește creșterea veniturilor bugetare.

El a arătat că, la finalul exercițiului bugetar din 2025, încasările din alte taxe au crescut, însă la TVA majorarea ar fi fost de aproximativ 10%, nivel pe care l-a pus pe seama inflației. În cazul accizelor, a spus el, creșterea ar fi fost de doar 4%, sub rata inflației. În opinia senatorului AUR, aceste cifre ar indica o contractare a consumului.

Petrișor Peiu: A doua chestiune, la fel de lipsită de rațiune, de logică, de tot ce vrem. A crescut guvernul cotele TVA și nu cu puțin. La sfârșitul anului 2025, dacă ne uităm pe exercițiu bugetar, vedem că toate creșterile de taxe pe care le-a decis guvernul Ciolacu, respectiv guvernul Bolojan, au avut efect. Sunt încasări mai mari la celelalte tipuri de taxe. La TVA și accize nu. La TVA creșterea din casare e de 10%, cam cât a fost inflația. Deci e numai efectul inflației, iar la accize avem doar o creștere de 4%, adică mult în urma inflației. Robert Turcescu: A fost o măsură proastă? Petrișor Peiu: Catastrofală și asta arată cifrele. S-a contractat consumul. Economia de tip capitalist se bazează într-o proporție mare de peste două treimi pe consum. Bun. Și atunci, de ce nu se revine asupra acestei măsuri? Dacă se dovedește că am schimbat consumul, am intrat în recesiune, care este logica pentru care rămâi pe aceste taxe mari dacă te-au dus în recesiune? Singura măsură care poate să combată și stagnarea, adică recesiunea, și inflația în același timp, e o scădere de taxe de consum.

Petrișor Peiu a declarat că economia de tip capitalist se bazează în mare măsură pe consum și că menținerea unor taxe ridicate într-un context de stagnare sau recesiune nu ar avea o justificare logică. El a afirmat că singura măsură care ar putea combate simultan stagnarea economică și inflația ar fi reducerea taxelor pe consum.

Robert Turcescu a menționat că senatorul AUR a propus revenirea la cota standard de TVA de 19% și la cea redusă de 9%. Peiu a susținut că o astfel de măsură ar stimula consumul și ar dinamiza piața, afirmând că în prezent mediul economic este afectat de incertitudine și reținere din partea consumatorilor.