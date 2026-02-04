Călin Georgescu a lansat un nou apel public pentru reluarea procesului electoral, susținând că anularea alegerilor a produs o nedreptate majoră și a afectat profund relația dintre cetățeni și instituțiile statului.

Afirmațiile au fost făcute într-o emisiune difuzată de Realitatea Plus, unde Georgescu a vorbit despre necesitatea revenirii la vot ca singură soluție democratică legitimă.

Potrivit acestuia, alegerile fuseseră inițial legiferate și validate, însă decizia ulterioară de anulare a creat o ruptură gravă între popor și autorități.

Călin Georgescu a susținut că acest gest a transmis mesajul că voința populară poate fi ignorată, iar blocarea candidaturii sale a amplificat nemulțumirea publică și sentimentul de nedreptate.

În opinia lui Călin Georgescu, un element-cheie pentru clarificarea situației îl reprezintă desecretizarea ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării și ale Curții Constituționale care au avut loc înainte de 6 decembrie, data la care s-a decis anularea alegerilor. El a afirmat că cetățenii au dreptul să știe pe ce bază au fost luate aceste decizii și ce argumente concrete au fost invocate.

Georgescu a subliniat că, dacă explicațiile oferite de autorități nu rezistă unei analize oneste și nu sunt coerente cu concluziile raportului american la care a făcut referire, atunci revenirea la vot devine inevitabilă. În viziunea sa, o democrație solidă nu se teme nici de clarificare, nici de verificare, iar transparența este esențială pentru recâștigarea încrederii publice.

Totodată, el a avertizat că România nu poate merge mai departe fără ca poporul să fie din nou consultat.

În intervenția sa, Călin Georgescu a susținut că, la nivel instituțional, în Statele Unite ale Americii există o cunoaștere amplă și detaliată a evenimentelor din România, începând cu alegerile din 2024 și continuând cu anularea acestora. El a afirmat că această cunoaștere nu se limitează doar la procesul electoral, ci vizează și aspecte mai largi, inclusiv ceea ce a descris drept acte de corupție sistemică petrecute în ultimele decenii, cu accent pe ultimii zece ani.

Georgescu a amintit că, în urmă cu câteva săptămâni, a cerut public ca documentele invocate de autoritățile de la București și prezentate în spațiul european sub formă de suspiciuni sau aluzii să fie transmise și partenerilor americani, din rațiuni de transparență.

Potrivit lui, acest lucru nu s-a întâmplat, iar raportul american apărut ulterior ar fi un document distinct, bazat pe date proprii, analize și documente care ridică semne de întrebare legate de cenzura internă și de rolul unor decizii europene în anularea votului românilor.

El a mai precizat că raportul nu indică ingerințe rusești și nu reține manipularea platformei TikTok, contrar acuzațiilor formulate anterior în spațiul public din România. În schimb, documentul ar consemna explicit faptul că anularea alegerilor a generat o nedreptate profundă, resimțită atât în România, cât și de românii din afara granițelor.

„Vreau să spun un lucru, apropo de raport, cu toată răspunderea vi-l spun, că la nivel instituțional în Statele Unite ale Americii există o cunoaștere amplă și detaliată, foarte detaliată a evenimentelor din România, începând cu alegerile din anul 2024. Și care nu se opresc doar la alegeri, doar la anularea alegerilor. Mai sunt cel puțin două, trei capete mari de afiș cu privire la corupția de neimaginat care a avut loc în România în ultimii 35 de ani și cu predilecție în ultimii 10 ani și care vor ieși toate la iveală. Cu câteva săptămâni în urmă, vă amintesc și sigur aveți această înregistrare, am cerut public ca documentele invocate de autoritățile de la București prezentate în spațiul european sub formă unor suspiciuni, intuiții și aluzii, așa cum ei s-au exprimat, să fie transmise din rațiuni de transparență și partenerilor noștri din Statele Unite ale Americii. Același lucru nu s-a întâmplat. Și sigur a apărut raportul pe care îl discutăm astăzi. O democrație solidă nu se teme de clarificare și nici de verificare. Să fie foarte clar asta. Așa încât raportul Statelor Unite ale Americii a apărut ca un document distinct bazat pe date, elemente proprii de analiză, pe documente care ridică întrebări serioase legate de cenzura exercitată la nivel intern și de rolul unor decizii europene în anularea votului exprimat de români. Prin urmare, concluziile raportului sunt publice și asta toată lumea le cunoaște. Nu sunt indicate, așa cum au fost acuzații la București, ingeriențe rusești. Nu este reținută manipularea platformei TikTok, însă este consemnat faptul că alegerile au fost anulate, generând o nedreptate profundă în și resimțită sigur de poporul român, în România și resimțită de poporul român. Ulterior, blocarea candidaturii mele, așa cum se știe, a amplificat percepția că voința populară nu a fost respectată, adâncind ruptura dintre cetățeni și instituții. Am spus, revin din nou, este nevoie ca ședințele CSAT și ale CCR de dinaintea zilei de 6 decembrie să fie desecretizate pentru ca oamenii să poată vedea pe ce s-a bazat decizia de anulare a alegerilor.”, a spus Călin Georgescu.

La final, Călin Georgescu a reiterat că blocarea candidaturii sale a adâncit ruptura dintre cetățeni și instituții și a consolidat percepția că voința populară nu a fost respectată.

Concluzia sa a fost că, în lipsa unor explicații solide și credibile, singura soluție corectă rămâne întoarcerea la vot, într-un cadru cinstit și democratic.

„Și atunci, concluzia mea: dacă aceste explicații nu stau în picioare în oglindă sau, mă rog, comparativ cu concluziile raportului american, atunci singura soluție corectă este întoarcerea la vot. În mod cinstit și democratic. România nu poate merge mai departe fără ca poporul să fie din nou întrebat și respectat. Deci, doamnă Alexandrescu, noi avem o datorie sfântă față de această țară și față de copiii noștri. Și cu credință în Dumnezeu, România va fi păstrată dreaptă, demnă și prosperă”, a afirmat fostul candidat la prezidențiale.

Întrebat de realizatoarea Anca Alexandrescu ce presupune concret această „întoarcere la popor”, dacă dorește reluarea turului doi sau alegeri anticipate, Călin Georgescu a clarificat.