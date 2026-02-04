Partidul Social Democrat (PSD) atrage atenția asupra gravității afirmațiilor cuprinse în raportul preliminar al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, care vizează cenzura în mediul online și posibile interferențe instituționale în procesele democratice, inclusiv anularea alegerilor din România.

Senatorul PSD Mihai Fifor a declarat că documentul conține acuzații extrem de serioase la adresa României și că acesta nu poate fi ignorat sau minimalizat pe baza apartenenței politice a autorilor. Potrivit acestuia, raportul reprezintă un document oficial al Parlamentului celui mai important partener strategic al României și trebuie tratat cu maximă responsabilitate de către autoritățile române.

Reprezentantul PSD a subliniat că toate acuzațiile formulate, chiar dacă raportul este unul preliminar, trebuie clarificate complet și fără echivoc. În opinia sa, lipsa unui răspuns oficial sau amânarea reacției statului român riscă să alimenteze suspiciuni și să valideze, prin tăcere, afirmațiile din documentul american.

În acest context, Mihai Fifor a afirmat că președintele României, Nicușor Dan, nu mai poate amâna prezentarea publică a probelor și argumentelor pe care a susținut că le deține în legătură cu anularea alegerilor, precizând că acest demers reprezintă o obligație instituțională, nu o opțiune politică.

„Raportul preliminar al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a SUA privind cenzura în mediul online și interferențele instituționale în procesele democratice conține afirmații extrem de grave la adresa României, în special în legătură cu anularea alegerilor. Acest document nu poate fi ignorat și nici minimalizat pe criterii de apartenență politică ale autorilor săi. Este un raport oficial al Parlamentului celui mai important partener strategic al României și trebuie tratat ca atare, cu maximă responsabilitate. Acuzațiile formulate în acest raport, fie el și preliminar, trebuie lămurite în mod clar și complet. Ignorarea lor sau amânarea unui răspuns oficial din partea statului român nu face decât să alimenteze suspiciunile și să valideze, prin tăcere, afirmațiile formulate în documentul american. În acest context, președintele României, Nicușor Dan, nu mai poate amâna prezentarea publică a probelor și argumentelor pe care a afirmat că le deține cu privire la anularea alegerilor. Este o obligație instituțională, nu o opțiune politică”, a scris Fifor pe contul său de Facebook.

PSD consideră că, atunci când este pusă sub semnul întrebării validitatea sistemului electoral, instituțiile statului au datoria de a manifesta transparență totală. Potrivit senatorului social-democrat, adevărul complet trebuie prezentat cetățenilor, întrucât miza este votul acestora și credibilitatea sistemului electoral, fundament al democrației românești.

Totodată, Mihai Fifor a avertizat că, în lipsa unor clarificări oficiale ferme, România riscă să fie prinsă într-o dispută transatlantică majoră, cu posibile consecințe politice și diplomatice. În opinia sa, o clarificare rapidă, completă și publică este esențială pentru protejarea democrației din România și a credibilității externe a statului român.

„Partidul Social Democrat consideră că, în chestiuni care pun sub semnul întrebării validitatea sistemului electoral, instituțiile statului trebuie să manifeste transparență totală. Întregul adevăr trebuie prezentat cetățenilor români, pentru că este vorba despre votul lor. Miza este credibilitatea sistemului electoral, care reprezintă fundamentul democrației din România. În lipsa unor clarificări oficiale ferme din partea statului român, există riscul ca România să fie prinsă la mijloc într-o dispută transatlantică majoră, cu potențiale consecințe politice și diplomatice. Clarificarea rapidă, completă și publică a acestor aspecte este o necesitate pentru protejarea democrației românești și a credibilității externe a României”, a încheiat Fifor.

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o reacție oficială după apariția raportului preliminar al Comitetului Judiciar din Camera Reprezentanților a SUA. El a transmis că România nu este subiectul raportului și că mențiunile despre alegerile prezidențiale din 2024 apar doar ca exemple, într-o discuție mai largă despre libertatea de exprimare și rolul platformelor online.

Șeful statului a explicat că documentul analizează, în general, modul în care este moderat conținutul online și presiunile asupra marilor companii de tehnologie, iar referirile la România sunt strict de context. Potrivit acestuia, raportul nu trage concluzii juridice și nu evaluează oficial deciziile luate de instituțiile românești.

Nicușor Dan a mai arătat că pasajele despre alegerile din 2024 sunt descriptive și se bazează doar pe răspunsul unei singure companii private, TikTok. În opinia sa, aceste informații nu pot înlocui o analiză juridică și nu pot fi interpretate ca o evaluare oficială a situației electorale din România.

Președintele a subliniat că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost rezultatul unui proces juridic intern, bazat pe Constituție și pe evaluările instituțiilor de securitate națională. El a precizat că explicațiile tehnice oferite de TikTok în diverse contexte nu pot anula decizia autorităților române.

Totodată, Nicușor Dan a amintit că TikTok a recunoscut public, în mai multe rapoarte, existența unor rețele de influență ascunsă și a unor acțiuni coordonate de manipulare, ceea ce a dus la ștergerea a zeci de mii de conturi și interacțiuni false, precum și la blocarea unor conturi care imitau candidați la alegerile prezidențiale.

Șeful statului a reafirmat că decizia de anulare a scrutinului a avut ca scop protejarea ordinii constituționale, în fața unei amenințări grave și fără precedent. El a explicat că hotărârea Curții Constituționale s-a bazat pe documente care arătau clar că a fost afectată corectitudinea competiției electorale, prin folosirea ilegală și netransparentă a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, precum și prin finanțări nedeclarate ale campaniei.

În final, președintele a reamintit că ingerințele Federației Ruse în alegerile din mai multe state europene, inclusiv din România, au fost semnalate în mod repetat de NATO, Uniunea Europeană și guvernele unor state aliate. El a susținut că aceste acțiuni fac parte dintr-un război hibrid de durată, menit să destabilizeze democrațiile europene, și a subliniat că România rămâne o democrație solidă, atașată statului de drept, transparenței, libertății de exprimare și parteneriatelor sale strategice.