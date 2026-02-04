Mulți șoferi se întreabă de ce este nevoie ca un vehicul să fie verificat în întregime atunci când solicită doar un duplicat al certificatului de înmatriculare sau redobândirea talonului reținut pentru o problemă minoră, precum un bec ars, notează Registul Auto Român (RAR) pe pagina oficială de Facebook.

Recent, un autoturism prezentat la RAR Călărași pentru înlocuirea CIV a trecut printr-un control tehnic complet, care a scos la iveală probleme serioase. Inspectorii au identificat deteriorări structurale ale caroseriei, inclusiv lonjeronul din spate afectat, aripa deteriorată de rugina care trecea prin metal, roțile nealiniate și puntea spate deformată.

Ca urmare, ITP-ul a fost anulat, ceea ce înseamnă că vehiculul nu poate circula legal până la remedierea deficiențelor.

Așadar, verificarea integrală a vehiculelor este e o măsură necesară pentru prevenirea accidentelor și pentru protecția tuturor participanților la trafic. Orice mașină care ajunge la RAR trebuie să fie aptă din punct de vedere tehnic, indiferent de motivul pentru care este prezentată.

Conducerea unei mașini fără inspecție tehnică periodică (ITP) valabilă nu este doar o încălcare a legii, ci și un risc real pentru siguranța rutieră. În momentul în care ITP-ul expiră, înmatricularea vehiculului este suspendată automat, iar șoferul devine pasibil de sancțiuni multiple.

Poliția poate aplica amenzi cumulate, care în unele cazuri depășesc 8.000 de lei. În plus, sunt puncte de amendă între 9 și 20, fiecare cu o valoare oficială de 216,25 lei începând din 2026. Nu doar banii sunt problema: documentele vehiculului și plăcuțele de înmatriculare pot fi reținute, iar mașina poate fi imobilizată și mutată pe platformă doar pentru a fi dusă la o stație ITP. În mod obișnuit, pe permis se mai aplică și 2 puncte de penalizare.

Frecvența verificărilor depinde de vechimea vehiculului. Pentru mașinile noi, prima inspecție se face la trei ani de la înmatriculare. Autoturismele între 3 și 12 ani necesită ITP la fiecare doi ani, iar cele mai vechi de 12 ani trebuie verificate anual.

Ignorarea acestor termene nu doar că poate duce la amenzi și puncte de penalizare, ci pune și viața șoferului și a celorlalți participanți la trafic în pericol.