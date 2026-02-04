Șoferii care tranzitează în aceste zile Autostrada Moldovei (A7), pe direcțiile Focșani – București și invers, se confruntă cu restricții temporare de trafic, impuse nu pentru lucrări clasice de întreținere, ci pentru buna funcționare a sistemelor de supraveghere rutieră.

Pentru a treia zi consecutiv, echipele Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere intervin pe traseu, blocând alternativ benzile de circulație în județele Buzău și Vrancea. Scopul intervențiilor îl reprezintă calibrarea camerelor ANPR, tehnologia folosită de stat pentru identificarea automată a numerelor de înmatriculare și emiterea sancțiunilor pentru lipsa taxei de drum.

Lucrările desfășurate miercuri, 4 februarie, au vizat inițial zona kilometrului 104, în județul Buzău, unde traficul a fost îngreunat încă din cursul dimineții. Punctul cel mai sensibil rămâne însă în județul Vrancea, la kilometrul 115, unde restricțiile sunt active între orele 12:00 și 17:00, circulația fiind permisă pe o singură bandă.

Potrivit CNAIR, este a doua intervenție din această săptămână în același punct, după verificările efectuate anterior, luni.

Abrevierile tehnice folosite în comunicatele oficiale fac trimitere la infrastructura de control și informare rutieră. Sistemele ANPR, adică „Automatic Number Plate Recognition”, sunt esențiale pentru verificarea automată a plății taxei de drum și reprezintă un instrument important pentru bugetul companiei de drumuri.

O calibrare incorectă a camerelor poate avea consecințe juridice, întrucât erorile de identificare pot duce la contestarea amenzilor în instanță. În paralel, se desfășoară lucrări și la panourile VMS – panourile cu mesaje variabile – care transmit în timp real informații șoferilor.

Noile limitări de trafic vin pe fondul unor intervenții recente pe primul lot al Autostrăzii Moldovei, între Dumbrava și Mizil, unde șoferii s-au confruntat, săptămâna trecută, cu alte restricții impuse de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău.

Constructorul Lotului 1 al autostrăzii București–Moldova a solicitat instituirea acestor măsuri pentru a realiza o „monitorizare topografică” a terasamentului, într-un context tehnic delicat. Tronsonul a fost marcat, în timpul execuției, de probleme de stabilitate ale solului și de soluții tehnice aplicate punctual de asocierea de constructori Pizzarotti–Retter.

Restricțiile au ca obiectiv verificarea comportării în timp a lucrării, în condițiile în care segmentul Dumbrava–Mizil a fost inaugurat relativ recent, pe 23 decembrie 2024, cu doar 13 luni în urmă.