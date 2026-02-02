Noile reguli pentru șoferi prevăzute de legislația europeană stabilesc introducerea obligatorie a unui sistem suplimentar de avertizare vizuală în cazul frânării de urgență, aplicabil tuturor autoturismelor noi omologate după 7 iulie. Măsura este inclusă în Regulamentul Uniunii Europene privind siguranța generală a vehiculelor și are ca obiectiv reducerea numărului de accidente provocate de frânările bruște, în special în trafic intens sau la viteze ridicate.

Începând din această vară, orice autoturism nou comercializat pe teritoriul Uniunii Europene va trebui să fie dotat cu un semnal de oprire de urgență. Sistemul include o lumină de frână care funcționează diferit față de stopurile clasice, printr-un semnal intermitent clar, ușor de observat de ceilalți participanți la trafic.

Publicația Blic a relatat că această modificare tehnică este menită să ofere un timp suplimentar de reacție celorlalți șoferi aflați în spate.

Regulamentul prevede că lipsa acestui sistem va face imposibilă omologarea vehiculelor produse după 7 iulie. Astfel, constructorii auto sunt obligați să integreze noua lumină de frână în echiparea standard a modelelor noi, indiferent de clasă sau motorizare.

Pentru șoferi, funcționarea noului sistem este complet automată și nu necesită nicio intervenție din partea conducătorului auto. Lumina specială de frână se activează atunci când vehiculul rulează cu o viteză mai mare de 50 de kilometri pe oră și are loc o decelerare puternică, specifică unei frânări de urgență.

Reprezentanții Automobil Club Croat (HAK) au explicat că, până acum, la orice frânare, indiferent de intensitate, se aprindeau aceleași stopuri clasice. Noile reguli introduc o diferențiere clară între frânarea obișnuită și cea de urgență, printr-un semnal optic mult mai evident pentru șoferii din spate.

„În cazul unei decelerări puternice, de regulă la viteze de peste 50 km/h, se va activa așa-numita lumină de frână adaptivă pentru situații de urgență”, au transmis reprezentanții HAK.

Luminile de frână vor clipi de mai multe ori pe secundă, semnalizând clar faptul că vehiculul din față frânează brusc. Dacă autoturismul ajunge la oprire completă în urma acestei decelerări, sistemul va activa automat semnalizatoarele de avarie, iar luminile de stop vor rămâne aprinse.

Potrivit specialiștilor HAK, acest tip de avertisment vizual este extrem de eficient în special pe autostrăzi și drumuri expres, acolo unde diferențele de viteză sunt mari, iar timpul de reacție al șoferilor este esențial pentru evitarea coliziunilor din spate.

Semnalul intermitent al frânării de urgență oferă un indiciu clar și rapid asupra unui pericol iminent, reducând riscul ca șoferii aflați în spate să observe prea târziu oprirea bruscă a traficului. Sistemul este conceput pentru a funcționa indiferent de condițiile de vizibilitate, fiind eficient atât pe timp de zi, cât și noaptea sau în condiții meteo nefavorabile.

Reprezentanții HAK au subliniat că introducerea acestei lumini speciale poate contribui semnificativ la scăderea numărului de accidente în lanț, frecvente pe drumurile rapide.

Noua reglementare se aplică exclusiv autoturismelor noi și vehiculelor comerciale ușoare care urmează să fie omologate după 7 iulie. Mașinile deja înmatriculate nu trebuie modificate, iar șoferii care dețin vehicule mai vechi nu sunt obligați să monteze ulterior acest sistem.

Introducerea luminii speciale de frână face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/2144, care vizează creșterea siguranței rutiere pentru toți șoferii din Uniunea Europeană.

Printre dotările obligatorii pentru mașinile noi se numără frânarea automată de urgență, asistența pentru menținerea benzii de circulație, limitatorul inteligent de viteză, sistemele de detectare a oboselii sau a lipsei de atenție a șoferului și camerele pentru mersul înapoi.

În același context al reducerii accidentelor cauzate de neatenție, o altă regulă importantă a fost anunțată pentru perioada următoare. Astfel, începând cu luna ianuarie 2026, toate mașinile noi vândute în Europa vor trebui să fie echipate cu butoane fizice pentru funcțiile de bază, conform cerințelor stabilite de Euro NCAP.