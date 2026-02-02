Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția tuturor conducătorilor auto asupra condițiilor dificile de trafic generate de ninsorile din noaptea precedentă. Stratul de zăpadă depus pe șosele poate face deplasarea riscantă dacă nu sunt respectate regulile de siguranță.

Autoritățile recomandă reducerea vitezei și adaptarea acesteia în funcție de starea carosabilului. Este esențial să se mențină o distanță corespunzătoare față de alte vehicule și să se evite orice manevră bruscă, precum frânări sau schimbări rapide de direcție.

Echiparea mașinilor cu anvelope de iarnă rămâne obligatorie, iar folosirea luminilor de întâlnire pe tot parcursul călătoriei contribuie la vizibilitatea în trafic.

Poliția insistă asupra conducerii prudente și a răbdării în trafic, subliniind că siguranța șoferilor și a celorlalți participanți la drum este prioritară.

Conducerea pe timp de iarnă presupune atenție sporită și pregătirea corespunzătoare a vehiculului. Utilizarea a patru anvelope de iarnă în stare bună este obligatorie pentru o aderență optimă pe drumurile acoperite de zăpadă sau gheață. Presiunea pneurilor trebuie verificată periodic, iar lichidul de parbriz antigel, ștergătoarele funcționale și o racletă sau perie pentru îndepărtarea zăpezii sunt esențiale înainte de orice deplasare.

Curățarea completă a parbrizului, lunetei, geamurilor laterale și a oglinzilor este obligatorie. De asemenea, zăpada de pe plafon trebuie îndepărtată pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic. În condiții severe, cum sunt ninsorile abundente sau drumurile montane, lanțurile pentru zăpadă trebuie să fie pregătite și montate în zone sigure.

La tracțiune față, direcționați roțile în sensul deplasării și accelerați ușor; la tracțiune spate, eliberați accelerația și ajustați volanul în direcția în care derapează spatele mașinii.

Evitați frânările bruște și manevrele rapide; folosiți frâna de motor, iar virajele trebuie abordate cu viteză redusă.

Creșteți semnificativ distanța față de mașina din față, deoarece frânarea pe zăpadă sau gheață necesită mai mult spațiu.

Pe suprafețe alunecoase, folosiți treapta a doua pentru a evita patinarea roților.

Conducerea responsabilă începe cu pregătirea corectă a vehiculului. Indiferent de sezon, Codul Rutier și autoritățile RAR impun ca orice autovehicul să fie echipat cu un set minim de siguranță: