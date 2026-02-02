Codul Rutier 2026 spune la ce viteză ți se poate suspenda permisul când conduci în afara localităților. Limitele depind de tipul drumului, de mașina pe care o conduci, de câtă experiență ai și, uneori, de vreme. Viteza maximă nu depinde doar de mașină, ci și de categoria permisului pe care îl ai.

Limitele de viteză sunt clare pentru fiecare tip de drum și fiecare categorie de permis. Uneori, ele se schimbă și în funcție de starea vremii. Drumurile sunt împărțite în autostrăzi, drumuri naționale, europene sau județene, iar depășirea vitezei poate duce la sancțiuni serioase, inclusiv suspendarea permisului.

În orașe, limita generală este de 50 km/h pentru toate mașinile, indiferent de experiență sau permis. În zone speciale, cum ar fi lângă școli, spitale sau treceri de pietoni, limita poate fi redusă la 30 km/h.

În afara localităților, limitele variază mai mult, în funcție de mașină, permis, drum și condițiile de circulație.

Pentru motociclete și mașini mici (până în 3,5 tone, categoriile A și B):

Drumuri naționale sau județene: 90 km/h

Drumuri europene: 100 km/h

Drumuri expres: 120 km/h

Autostrăzi: 130 km/h

Pentru camioane și autobuze (categoriile C, D și D1):

Autostrăzi: 110 km/h

Drumuri expres și europene: 90 km/h

Alte drumuri: 80 km/h

Pentru categoriile A1, B1 și C1:

Autostrăzi: 90 km/h

Drumuri expres și europene: 80 km/h

Alte drumuri: 70 km/h

Tractoarele și mopedele pot merge cel mult cu 45 km/h pe drumurile unde au voie.

Codul Rutier stabilește limite de viteză mai mici în funcție de: experiența șoferului, tipul vehiculului și condițiile meteo. Dacă tragi o remorcă, viteza maximă permisă este cu 10 km/h mai mică decât pentru mașina ta normală.

Mașinile mari, camioanele sau cele care transportă produse periculoase nu pot depăși 40 km/h în oraș și 70 km/h în afara orașului.

Șoferii cu mai puțin de un an de experiență sau cei în practică trebuie să circule mai încet, cu 20 km/h sub limita normală.

Vremea rea poate reduce temporar viteza. De exemplu, pe autostradă, când plouă, viteza maximă poate scădea până la 80 km/h.

Amenzi pentru depășirea vitezei:

+10–20 km/h: 2–3 puncte de amendă

+21–30 km/h: 4–5 puncte

+31–40 km/h: 6–8 puncte

+41 km/h sau mai mult: 9–20 puncte

+50 km/h: suspendarea permisului 90 zile

+70 km/h: suspendarea permisului 120 zile

Viteza de la care se suspendă permisul în afara localității:

Mașini: 141 km/h drum național/județean, 151 km/h drum european, 171 km/h drum expres, 181 km/h autostradă

Camioane și autobuze: 131 km/h drumuri normale, 141 km/h drum expres/european, 161 km/h autostradă

În 2026: