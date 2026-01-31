Conform meteorologilor, între 31 ianuarie, ora 10:00, și 4 februarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, cu ger accentuat în special în timpul nopților și dimineților. Se vor înregistra intensificări ale vântului, polei, ghețuș și ninsoare viscolită.

Meteorologii ANM prognozează temperaturi foarte scăzute în majoritatea regiunilor extracarpatice până la începutul lunii februarie. În special dimineața și noaptea, gerul se va resimți mai întâi în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia și, izolat, în Oltenia și sudul Banatului. Valorile minime vor fi în general între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilei, cu maxime între -16 și -8 grade.

Local, se așteaptă precipitații slabe, predominant ninsoare, iar pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Vântul se va intensifica în regiunile estice și sudice, cu viteze de până la 40–45 km/h, amplificând senzația de frig. Din seara de duminică până luni dimineață, ninsoarea va fi temporar viscolită în sud-estul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea.

O atenționare cod galben este valabilă între 31 ianuarie, ora 10:00, și 1 februarie, ora 20:00, pentru Moldova, unde gerul va fi accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa între -10 și -5 grade, cu minime nocturne între -14 și -10 grade, cu 7–9 grade mai scăzute decât mediile normale pentru această perioadă.

Cod galben de ger în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Transilvania între 1 și 2 februarie

O nouă atenționare meteorologică cod galben va fi valabilă din 1 februarie, ora 20:00, până pe 2 februarie, ora 10:00, în Moldova, Dobrogea, Muntenia și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între -16 și -9 grade, iar în nordul Moldovei gerul va fi mai accentuat, coborând până în jur de -20 de grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru București, valabilă între 31 ianuarie și 4 februarie. În această perioadă, vremea se va răci semnificativ, temperaturile minime putând ajunge până la -9 grade Celsius, cerul va fi noros, iar precipitațiile vor fi slabe, predominant ninsoare.