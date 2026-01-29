Vremea se schimbă radical în România, iar următoarele zile vor aduce un episod de iarnă autentică în mare parte a țării. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) avertizează că ninsorile, gerul și vântul puternic revin în forță, după o perioadă cu temperaturi mai blânde.

Șefa ANM, Elena Mateescu, și meteorologul Oana Păduraru atrag atenția asupra unei răciri accentuate a vremii, cu fenomene specifice sezonului rece, care vor afecta aproape toate regiunile.

Potrivit Elenei Mateescu, ANM a emis o informare meteorologică valabilă până duminică, la ora 18:00, ce vizează precipitații în aproape toată țara. În regiunile sudice, în special în sud-est, vor predomina ploile, local moderate cantitativ, cu acumulări cuprinse între 10 și 20 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar până la 25 de litri pe metru pătrat.

În restul teritoriului, cantitățile de precipitații vor fi mai reduse, însă la munte vor predomina ninsorile, iar în celelalte regiuni se vor semnala precipitații mixte.

Vântul va avea intensificări semnificative, cu viteze de 40–60 km/h, amplificând senzația de frig și accentuând disconfortul termic. Răcirea vremii va fi resimțită mai ales în regiunile extracarpatice, unde scăderea temperaturilor va fi rapidă și accentuată.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, minimele vor coborî brusc în Moldova, Dobrogea și sudul Transilvaniei, ajungând la valori cuprinse între -10 și -14 grade Celsius. Duminică, maximele vor fi negative în cea mai mare parte a Moldovei, un semn clar al instalării gerului.

ANM a emis și un cod galben de vânt, valabil până pe 31 ianuarie, ora 20:00, pentru sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea, unde rafalele vor atinge viteze de 50–65 km/h.

Elena Mateescu a avertizat la România TV că nici începutul săptămânii viitoare nu va aduce o ameliorare a vremii. Din contră, temperaturile vor continua să scadă, iar în zonele depresionare sunt posibile minime extreme. Conform prognozelor, valorile termice pot coborî sub -15 grade Celsius, iar izolat chiar până la -20 de grade, mai ales în zonele închise și în depresiuni, unde aerul rece stagnează mai ușor.

Șefa ANM a explicat că informarea meteorologică aflată în vigoare până duminică se referă la precipitații în cea mai mare parte a țării, cu ploi moderate cantitativ în sud-est și ninsori mai ales la munte.

În același timp, intensificările vântului vor continua să joace un rol important în accentuarea senzației de frig, mai ales în zonele extracarpatice. Gerul va fi resimțit încă din noaptea de sâmbătă spre duminică în Moldova, Dobrogea și Transilvania, iar duminica va fi caracterizată de temperaturi maxime negative în Moldova.

Totodată, codul galben de vânt aflat în vigoare până la finalul lunii ianuarie va afecta sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, unde rafalele puternice vor crea condiții dificile, inclusiv viscol în zonele unde vor predomina ninsorile. Elena Mateescu subliniază că prima parte a săptămânii viitoare va aduce o scădere suplimentară a temperaturilor, cu valori extrem de scăzute în depresiunile intramontane.

„Conform mesajelor meteorologice, o informare meteorologică, valabilă până duminică la ora 18, menționează precipitații în cea mai mare parte a țării. În partea de sud-est, ploi moderate cantitativ, valori de 10-20 de litri pe metru pătrat, izolat, 25 de litri pe metru pătrat. În restul țării – precipitații slabe cantitativ, vorbim de ninsori predominant la munte, dar și precipitații mixte în restul regiunii. Vorbim și de intensificări ale vântului cu viteze de 40-60 km pe oră, o răcire semnificativă a vremii mai ales în zona extracarpatică. Vorbim de ger deja în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Moldova, în Dobrogea, dar și în Transilvania, având în vedere ecartul temperaturilor minime, care va cobori până la valori de minus 14, minus 10 grade, dar și ziua de duminică, care va fi caracterizată de maxime negative în cea mai mare parte a Moldovei. Un cod galben până în data de 31 ianuarie, ora 20, vizează sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea prin intensificări ale vântului, cu rafale de 50-65 km pe oră. Și de altfel, prima parte a săptămânii viitoare va aduce temperaturi în scădere, astfel încât în depresiuni este posibil să fie valori sub minus 15, chiar minus 20″, a declarat Elena Mateescu la postul de televiziune.

La rândul său, meteorologul Oana Păduraru arată că intensificările vântului vor fi resimțite în special în sud-estul țării, unde rafalele vor ajunge la 50–60 km/h.

Răcirea vremii va începe chiar de mâine, Moldova fiind prima regiune afectată, cu temperaturi care vor coborî până la -10 grade Celsius. Ulterior, valorile termice vor scădea sub pragul de îngheț și în celelalte regiuni ale țării.

Precipitațiile vor debuta încă din cursul nopții în Dobrogea, sub formă de ploaie, însă pe măsură ce masa de aer rece va pătrunde pe teritoriul României, acestea se vor transforma treptat în ninsori.

Oana Păduraru explică faptul că, pe lângă ninsori și vânt, vor fi prezente și fenomene asociate iernii, precum ceața și condițiile de polei, care pot îngreuna circulația rutieră.