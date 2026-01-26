Meteorologii avertizează că acest „ciclon-bombă” împiedică pătrunderea maselor de aer siberian extrem de rece spre vestul Europei, însă nu poate împiedica complet apariția fenomenelor extreme de iarnă în anumite regiuni.

Uraganul format din ciclonul-bombă va aduce vânt puternic și posibile furtuni marine, în special în Anglia și Franța. Germania va fi ferită de impactul direct, deoarece ciclonul se oprește în Canalul Mânecii. Totuși, zona de joasă presiune influențează semnificativ evoluția vremii la scară continentală, modificând traiectoria maselor de aer.

Gerul siberian, care inițial ar fi trebuit să ajungă și în Germania, este amânat. Până săptămâna viitoare, aerul extrem de rece rămâne blocat în estul și nordul Europei. Germania va avea o vreme rece, dar nu extremă, cu diferențe regionale evidente: estul țării este mai rece decât vestul, însă temperaturile rămân mult sub recordurile de minus 30 de grade înregistrate în Rusia.

Chiar dacă aerul siberian este temporar ținut la distanță, pe flancul posterior al ciclonului pătrunde aer rece din Groenlanda. Inițial, acesta coboară spre sudul Europei, cu limita ninsorilor până la 600 m altitudine, apoi se îndreaptă spre nord, traversând Alpii și ajungând în Germania.

Din weekend, sunt așteptate ninsori în Germania, însă cantitatea și distribuția zăpezii depind de intensitatea ciclonului. Configurația meteo a săptămânii viitoare va fi strâns legată de evoluția acestei ciclogeneze, iar un nou val de aer rece ar putea pătrunde în Europa Centrală dacă sistemele de joasă presiune slăbesc.

Meteorologii avertizează și asupra unui fenomen potențial extrem pentru restul lui februarie: o Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW) care ar putea slăbi sau chiar „sparge” Vortexul Polar. În ultimele zile din ianuarie, analiza stratosferică arată un Vortex Polar deformat, cu nucleul tras spre America de Nord, asociat deja cu un episod sever de iarnă în SUA, cu frig, ninsoare și gheață pe arii extinse.

Europa va resimți un contrast la început de februarie: nordul și nord-vestul expuse la aer rece, iar sudul și vestul mai blând. În România, finalul lunii ianuarie și începutul lui februarie se anunță mai cald decât normal.

Vortexul Polar, o circulație uriașă de la sol până în stratosferă, poate fi slăbit sau chiar rupt de Încălzirea Stratosferică Bruscă (SSW), fenomen care poate influența tiparele de vreme 2–6 săptămâni. Nu orice SSW aduce frig extrem, dar semnalele puternice cresc probabilitatea blocajelor și a pătrunderilor de aer rece.

Prognozele recente arată anomalii mari de temperatură în stratosferă, presiune ridicată și posibilitatea ca vortexul să se dividă în două nuclee, scenariu care ar putea produce episoade reci mai întâi în nordul Europei și apoi în Europa Centrală și de Est. În România, efectele depind de poziția blocajelor și traseul maselor de aer, ceea ce face probabilă o creștere a riscului de răcire în a doua parte a lui februarie, fără a garanta viscol generalizat.

Primăvara anului 2026 se anunță neobișnuită din punct de vedere meteorologic, cu o tranziție lentă și instabilă între iarnă și vară. Luna martie va aduce debut moderat, cu maxime între 8 și 18 grade, dimineți și nopți reci și precipitații intermitente pe 6, 11, 13, 16, 17, 19 și 21 martie.

Aprilie va fi ploioasă, cu intervale mai frecvente în 2–5, 7–8, 12, 15, 18–22 și 28–30 aprilie, iar temperaturile se vor situa între 12 și 21 de grade. În mai, primăvara se va face mai simțită, cu maxime între 17 și 25 de grade, dar instabilitatea atmosferică și ploile vor continua în primele zile.