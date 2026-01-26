Meteorologii recomandă prudență, mai ales în zonele cu ploi susținute, și avertizează că valorile neobișnuit de ridicate pot influența circulația și activitățile în aer liber.

ANM anunță pentru perioada 25–27 ianuarie 2026 vreme în general închisă, cu ploi frecvente în majoritatea regiunilor și precipitații mixte la munte. Vântul va avea intensificări în zonele montane și în vestul țării, cu rafale de până la 100 km/h pe creste. Temperaturile vor fi peste mediile climatologice, cu maxime între 3 și 13 grade și minime între 0 și 5 grade. În Capitală, cerul va fi noros, cu ploi moderate și vânt moderat, iar valorile termice vor urca până la 12 grade. Local vor fi condiții de ceață și polei.

În perioada 27–28 ianuarie, ANM prognozează o ușoară scădere a temperaturilor în majoritatea zonelor, însă valorile vor rămâne peste mediile climatologice. Ploile se vor restrânge, fiind prezente ziua în sud, centru și est, iar noaptea doar izolat în jumătatea estică a țării. La munte vor fi precipitații mixte și depuneri suplimentare de zăpadă pe creste. Temperaturile maxime vor fi între 1 și 12 grade, iar minimele între -5 și 4 grade. Local va fi ceață și posibil polei.

În București, cerul va fi temporar noros, cu ploi slabe, maxime de 6 grade și minime între 0–2 grade, însoțite de ceață.

Sfârșitul lunii ianuarie aduce o încălzire accentuată, cu temperaturi diurne mult peste mediile climatologice, mai ales în sud și vest. Vor fi precipitații temporare, în special ploi în zonele joase și mixte la munte. Valorile maxime se vor încadra între 4 și 14 grade, iar minimele între -5 și 3 grade, cu variații locale.

În București, cerul va fi variabil, cu ploi temporare și temperaturi peste normal pentru această perioadă, maxime de până la 12 grade și minime între -1 și 2 grade. Pentru începutul lunii februarie, temperaturile vor scădea treptat în nord-est și sud-est, dar vor rămâne peste medii în restul țării, cu precipitații în majoritatea regiunilor.

Luni dimineață, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă pe autostrăzile A1 București–Pitești, A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești, dar și pe drumuri din 15 județe, inclusiv în municipiul București. Vizibilitatea este redusă sub 200 m și, izolat, sub 50 m, potrivit Centrului INFOTRAFIC al Poliției Române.

Pe alte artere principale, precum A7 Ploiești–Adjud, DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu, traficul se desfășoară fluent, cu carosabil umed, vizibilitate bună și condiții normale de circulație.

ANM a emis luni avertizări nowcasting: cod galben de vânt puternic în patru județe din Transilvania și cod galben de ceață, burniță și ghețuș în nouă județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea. La altitudini de peste 1.800 m în Maramureș și Bistrița-Năsăud, rafalele vor ajunge la 90–120 km/h, viscolind zăpada, iar în Caraș-Severin și Hunedoara se vor semnala fenomene similare.

Ceața reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m în Dolj, Mehedinți, Ialomița, Tulcea și Delta Dunării, favorizând formarea ghețușului. În Bacău, Neamț, Vrancea, Galați și Vaslui, burnița va crea polei sau chiciură.

Totodată, între 26 ianuarie și 27 ianuarie dimineața, este în vigoare un cod galben de precipitații importante în sudul Banatului, nordul Olteniei, Muntenia și Carpații Meridionali, cu acumulări de 20–35 l/mp și local peste 40 l/mp. La altitudini de peste 1.700 m, ninsoarea va depune 20–30 cm de zăpadă, iar vântul va atinge 70–90 km/h, reducând vizibilitatea sub 100 m.