Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a acuzat primarii de sectoare pentru blocajele apărute în lucrările rețelei de termoficare.

Edilul susține că acestea nu sunt cauzate de lipsa banilor, ci de întârzierea avizelor și de mobilizarea redusă a constructorilor. Ciprian Ciucu a explicat că avizele sunt emise și de alte instituții care nu se află în subordinea Primăriei Capitalei și că unele blocaje au apărut din cauză că primarii de sector nu au dat amplasamentele necesare pentru ca muncitorii să poată interveni în timp util.

Ciucu a precizat la Antena 3 că va încerca să regleze aceste situații și să coopereze cu edilii, fără a nominaliza însă sectoarele sau primarii implicați.

„Avem diferite blocaje și am stat ore și ore întregi. Nu țin de bani, țin de avizăraie și capacitatea constructorilor de a se mobiliza. Avizele sunt emise și de alte instituții care nu sunt în subordinea Primăriei Capitalei. Sunt primari de sector care nu au dat amplasamentele ca să intre constructorii la ei în sector. Le voi regla, pentru că voi încerca să cooperez”, a declarat Ciprian Ciucu.

În același context, primarul general a atras atenția asupra stării avansate de degradare a centralelor electrice de termoficare (CET), subliniind că acestea sunt atât de vechi încât nu mai pot funcționa nici măcar la capacitatea inițială din anii ’60.

El a spus că, din cauza vechimii și ineficienței energetice, producția de gigacalorie este foarte scumpă și că în această iarnă a fost mai frig în locuințe, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute și al faptului că unele cazane nu au mai putut funcționa la parametrii obișnuiți.

Ciprian Ciucu a afirmat că s-a gândit chiar la un posibil sabotaj, menționând că, la un moment dat, dacă s-ar fi crescut producția fără a pune în funcțiune pompele suplimentare, ar fi fost necesar să se lucreze la presiuni și temperaturi diferite, ceea ce ar fi putut crea riscul unor explozii.

În aceste condiții, a explicat el, a fost nevoie ca energie termică să fie adusă din alte CET-uri pentru a acoperi zona de sud a Capitalei.

„Sunt din anii ‘60-’70. Nu sunt bune, se produce foarte scump gigacaloria, sunt ineficiente energetic și nu mai suprotă să funcționeze nici la performanța din anii ‘60. De aceea în iarna aceasta a fost mai frig în case, pentru că și pe fondul unor temperaturi foarte scăzute nu a mai lucrat cazanele la aceleași temperaturi. M-am gândit la un sabotaj. Mi s-a spus: dacă dăm drumul la mai mult, nu s-au pus pompele suplimentare în funcțiune, dacă se puneau trebuia să se lucreze la alte presiuni, la alte temperaturi și exista pericolul să explodeze. Atunci a trebuit să revină din alte CET-uri ca să acopere și zona de sud”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul a mai explicat că fuziunea ELCEN cu Termoenergetica este blocată de conducerea și angajații ELCEN.

Ciprian Ciucu susține că aceștia se opun procesului deoarece își doresc subvenții automate și profituri din vânzarea energiei electrice, în timp ce costurile ar urma să fie suportate de bucureșteni.