„O primă soluție pentru problema căldurii și a apei calde După analize interne și negocierile de ieri de la ANRE, azi, împreună cu dl. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, am adus din nou la aceeași masă Elcen și Termoenergetica. Știm că singura veste bună pe care doriți să o auziți e că „vine căldura”. De azi, măcar de mâine! Vă voi spune adevărul: situația cu care ne confruntăm cu toții nu e pentru că „nu ne pasă” sau „nu vrem să deschidem robinetul”, ci pentru că vorbim de probleme de ordin tehnic, structurale, care datează de zeci de ani și care s-au agravat. Nu pot fi rezolvate peste noapte. Una dintre SOLUȚIILE DISCUTATE ȘI AGREATE: amplasarea a 24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic În zonele în care nu ajunge agentul termic, în perioadele deficitare, vom amplasa 24 de containere modulare. Acestea vor asigura un plus de stabilitate și continuitate în furnizarea căldurii, acolo unde rețeaua are dificultăți. Locațiile au fost deja stabilite, în urma unei analize tehnice detaliate, astfel încât intervenția să aibă impact maxim acolo unde este cea mai mare nevoie. Instalarea containerelor reprezintă o soluție practică și rapidă, care completează investițiile aflate în derulare. (În paralel, Elcen are în derulare trei proiecte majore de investiții, finanțate din Fondul de Modernizare, pentru CET Sud, CET Progresul, CET Grozăvești). Luni, va avea loc o nouă întâlnire între Elcen și Termoenergetica pentru a se concretiza din punct de vedere financiar și juridic instalarea acestor containere. Contractul e derulat de PMB, prin direcția Investiții”, a scris pe Facebook primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

