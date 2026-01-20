Eugen Teodorovici susține că situația complicată a Capitalei nu are o singură cauză, ci vine dintr-un amestec de erori istorice și decizii politice slabe. În opinia lui, una dintre cele mai mari probleme a apărut în 2003, când bugetul Bucureștiului a fost împărțit între Primăria Generală și cele șase sectoare, potrivit EVZ.

„Nu există o singură cauză. Este un mix de greșeli istorice, de decizii politice proaste și de lipsă de viziune administrativă”, afirmă Teodorovici.

Fostul ministru spune că această fragmentare a tăiat capacitatea primarului general de a avea o viziune financiară de ansamblu. Din acest motiv, fiecare sector ajunge să cheltuiască separat, în timp ce problemele mari ale orașului rămân fără o rezolvare clară.

„Aceasta a fost o greșeală majoră. Bugetul Capitalei a fost fragmentat artificial, iar primarul general a rămas fără o viziune financiară de ansamblu. Sectoarele cheltuie fiecare după bunul plac, iar marile probleme ale orașului rămân nerezolvate”, explică Teodorovici.

El dă exemplul transportului public și al traficului, arătând că sunt probleme care afectează întreg Bucureștiul, nu doar o zonă. Tocmai de aceea, consideră că nu pot fi tratate eficient cu bugete care nu comunică între ele.

Teodorovici atrage atenția că lipsa banilor nu ține doar de cât primește Bucureștiul, ci și de modul în care îi cheltuie. Un punct important este achiziția de bunuri și servicii, unde există diferențe mari de cost de la o instituție la alta.

El afirmă că spitalele din București pot ajunge să cumpere aceleași medicamente la prețuri diferite, pentru că fiecare face licitații separate. În viziunea lui, achizițiile centralizate ar putea reduce cheltuielile cu până la 30%, așa cum spune că s-a făcut și la Ministerul Finanțelor.

„Spitalele din București cumpără aceleași medicamente la prețuri diferite, pentru că fiecare face licitație separată. Achizițiile centralizate ar putea reduce cheltuielile cu până la 30%. Exact asta am făcut la Ministerul Finanțelor”, afirmă fostul ministru.

În același timp, fostul ministru critică investițiile care nu atacă probleme reale. El vorbește despre lucrări de tip „borduri și stâlpișori”, susținând că banii se duc pe lucruri de suprafață, în loc de soluții care schimbă concret viața din oraș.

Un capitol separat este termoficarea, unde Teodorovici consideră că Bucureștiul consumă sume enorme fără rezultate vizibile. El descrie drept absurd faptul că două companii de stat, Elcen și Termoenergetica, ajung să acumuleze datorii una față de cealaltă.

În opinia lui, aceste blocaje puteau fi evitate prin măsuri directe, precum comasarea companiilor sau stingerea datoriilor, pentru a porni de la o bază curată. Tot el critică și faptul că se aleg soluții foarte scumpe, în loc să fie aplicate tehnologii folosite deja în Vest, care ar avea costuri mult mai mici și garanții pe termen lung.

Eugen Teodorovici mai spune că finanțarea de la centru este gândită greșit, deoarece Bucureștiul este tratat ca orice alt UAT. El consideră că acest lucru nu reflectă realitatea, pentru că proiectele și responsabilitățile Capitalei sunt incomparabil mai mari.

În plus, limitele de îndatorare aplicate uniform ar bloca orașul, deoarece împrumuturile și spațiul bugetar ajung să fie împărțite după reguli care nu țin cont de dimensiunea Bucureștiului.

Din acest motiv, majorarea taxelor locale i se pare doar o soluție temporară. Fostul ministru susține că adevărata schimbare ar trebui să vină din restructurarea cheltuielilor și din atragerea capitalului privat, inclusiv prin parteneriate public-private pentru proiecte precum parcări, locuințe sau dezvoltări comerciale.