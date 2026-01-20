În București, un litru de benzină standard costă marți, 20 ianuarie 2026, între 7,62 lei și 7,68 lei, potrivit Monitorul Prețurilor. Pentru motorina standard, intervalul este între 7,85 lei și 7,90 lei.

La stațiile Petrom Vitan, monitorizate de Economedia, prețurile afișate sunt de 7,66 lei/litru pentru benzină standard și 7,89 lei/litru pentru motorină standard.

Aceasta este încă o modificare în lanțul de scumpiri din ianuarie. Ultima scumpire fusese aplicată joi, 15 ianuarie 2026, a treia din această lună, după creșterea accizelor de la începutul anului.

Atunci, Petrom a majorat atât benzina standard, cât și motorina standard cu câte 4 bani pe litru, în același ritm ca la majorarea aplicată pe 13 ianuarie 2026.

Prima scumpire după creșterea accizelor fusese aplicată sâmbătă, 10 ianuarie 2026, când benzina standard și motorina standard au urcat tot cu 4 bani pe litru.

Pe 5 ianuarie 2026, a existat însă și o scădere temporară, când benzina și motorina s-au ieftinit cu câte 4 bani pe litru.

De la 1 ianuarie 2026, carburanții s-au scumpit direct cu 34 de bani pe litru la benzină și cu 31 de bani pe litru la motorină, după intrarea în vigoare a creșterii accizelor decisă de Guvern încă din vară.

La stația Petrom Vitan, în ziua de joi, 1 ianuarie 2026, erau afișate următoarele prețuri: benzina standard la 7,58 lei/litru și motorina standard la 7,77 lei/litru.

Prin comparație cu 1 ianuarie, benzina este mai scumpă acum cu 8 bani pe litru, iar motorina cu 12 bani pe litru, conform aceleiași monitorizări.

La nivel european, România continuă să fie încadrată în categoria țărilor cu carburanți accesibili. În Uniunea Europeană, prețul benzinei plasează România pe locul 17 între țările cu cea mai ieftină benzină, iar motorina se află tot pe locul 17 în clasamentul celor mai mici prețuri.

În același timp, dacă se compară prețurile fără taxe, România ocupă locul 18 la benzină fără taxe și locul 17 la motorină fără taxe, potrivit sursei citate.