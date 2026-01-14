La începutul anului 2026, prețurile la pompă au crescut din cauza majorării accizei. Astfel, șoferii plătesc mai mult. Prețul benzinei a crescut cu 1,5%, iar cel al motorinei cu 1,3%, ceea ce înseamnă că, la un plin de 50 de litri, plătim cu aproximativ 5 lei mai mult față de luna trecută.

România are acum carburant mai scump decât țări precum Suedia, Spania și Austria, deși acestea au salarii mai mari. Țara noastră este pe locul 11 în blocul comunitar la prețul combustibilului, potrivit serviciului de monitorizare al prețurilor al Comisiei Europene.

Comparativ cu alte state din UE:

Benzina costă: Suedia: 1,37 € / litru Spania: 1,43 € / litru Austria: 1,47 € / litru România: 1,48 € / litru

Motorina costă: Spania: 1,38 € / litru Suedia: 1,47 € / litru Austria: 1,49 € / litru România: 1,52 € / litru



Totuși, conform Peco Online, în această perioadă, România se află pe locul al 17-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și motorină.

Comparativ cu celelalte țări UE, România se clasează pe locul 18 la benzina fără taxe, ca fiind cea mai ieftină, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Suedia.

Motorina fără taxe comercializată la noi este pe locul al 17-lea în topul celor mai mici prețuri, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 2,0%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 7,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 1,8%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 7,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile, conform sursei citate anterior.

An Benzină (RON/l) Motorină (RON/l) GPL (RON/l) 2026 7,61 7,80 3,97 2025 7,32 7,55 3,66 2024 7,13 7,30 3,47 2023 6,75 7,18 3,59 2022 7,35 8,07 4,04 2021 5,69 5,65 3,00 2020 4,63 4,72 2,61 2019 5,55 5,74 2,74 2018 5,52 5,68 2,49 2017 4,86 4,84 2,31 2016 4,92 4,81 2,25 2015 5,08 5,03 2,60

Astăzi, 14 ianuarie, cea mai ieftină benzină din țară se vinde la prețul de 7,00 lei/litru, la o stație Petrolium din Iernut, județul Mureș, situată pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2, pe DN E60. În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț raportat este de 7,59 lei/litru, disponibil la o stație OMV.