Temperaturile încep să crească miercuri la nivel național, însă vremea se menține rece în cea mai mare parte a țării, cu valori sub mediile normale pentru această perioadă. Maximele zilei pornesc de la aproximativ -6 grade în nordul Moldovei și ajung până la 8 grade în sudul Banatului, în zona Reșița., transmite ANM (Administrația Națională de Meteorologie).

În vestul țării sunt așteptate ploi slabe, în timp ce în zonele montane, în nord și în centru, vor fi precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

În Dobrogea și în Bărăgan, vremea este relativ bună, cu perioade însorite alternate de înnorări temporare. Există condiții izolate pentru lapoviță, iar temperaturile sunt ușor mai ridicate față de ziua precedentă. Chiar și așa, valorile termice rămân sub normalul perioadei, maximele atingând cel mult 2 grade în zona Tulcea.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, atmosfera este schimbătoare, cu înnorări trecătoare și posibilitatea unor precipitații slabe. Pe parcursul zilei apar și intervale cu soare, însă dimineața se semnalează ceață în unele zone. Temperaturile maxime se vor situa în general între 2 și 3 grade.

Jumătatea nordică a Moldovei și Bucovina se confruntă cu cele mai scăzute valori din țară. Ziua începe cu ger, iar pe parcursul intervalului rămâne frig, maximele oprindu-se în jurul valorii de -6 grade. În zona Bacăului, temperaturile vor fi ceva mai ridicate, ajungând până la 2 grade. Sunt posibile ninsori slabe, mai ales după lăsarea nopții, potrivit ANM.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea rămâne rece, însă se observă o ușoară creștere a temperaturilor comparativ cu ziua anterioară, când s-au înregistrat aproximativ -6 grade. Miercuri, maximele vor urca până la -1 sau -2 grade. Soarele își va face apariția printre nori, dar nu sunt excluși câțiva fulgi de zăpadă, în special în zonele montane.

Încălzirea este mai evidentă în regiunile vestice ale țării. La Deva sunt prognozate maxime de aproximativ 5 grade, iar în sudul Banatului, la Reșița, se vor atinge chiar 8 grade, transmite ANM. Dimineața este prezentă ceața în zonele de câmpie, iar ulterior cerul se va înnora treptat, cu ploi slabe pe arii restrânse.

În Transilvania, dimineața este deosebit de rece, însă după-amiaza aduce o ușoară ameliorare a vremii. După ce marți la Miercurea Ciuc s-au înregistrat -7 grade, miercuri maxima va ajunge în jurul valorii de 0 grade. Precipitațiile pot apărea sub toate formele, iar acolo unde acestea se manifestă există risc de polei.

În Oltenia, ziua a început cu temperaturi scăzute și ceață persistentă, însă ulterior cerul se mai degajează și apar perioade însorite. Temperaturile cresc față de ziua precedentă și vor ajunge la 4–5 grade, deși în sudul regiunii valorile rămân mai coborâte, potrivit ANM.

În sudul României, înnorările sunt temporare, iar probabilitatea de precipitații este redusă. Temperaturile devin pozitive în Dealurile Munteniei, în timp ce în Lunca Dunării, în zone precum Giurgiu și Alexandria, maximele se vor menține în jurul valorii de -2 grade.

În București, vremea este în general însorită, dar rece. La amiază se vor înregistra aproximativ -1 grad, cu vânt slab. Noaptea, temperaturile vor scădea semnificativ, până la -6 grade, existând condiții pentru formarea ceții și a chiciurii.

La munte, ziua de miercuri aduce mai mult soare și temperaturi ușor mai ridicate decât marți. În nordul Carpaților Orientali sunt așteptate ninsori slabe, iar în restul masivelor pot apărea precipitații sub toate formele. Vântul va avea intensificări la altitudini mari, transmit specialiștii ANM.

În ceea ce privește circulația rutieră, Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române a informat că, la ora 07:00, nu erau impuse restricții pe autostrăzi sau drumuri naționale din cauza accidentelor ori a condițiilor meteo.

Se circulă în condiții de iarnă, pe carosabil preponderent umed și curat, iar echipele de deszăpezire acționează acolo unde există zăpadă depusă. Traficul este normal pe principalele artere, însă ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri în județele Brăila, Giurgiu, Olt și Teleorman.

Poliția recomandă șoferilor să circule prudent, cu viteză redusă, să mărească distanța de siguranță și să evite manevrele riscante.