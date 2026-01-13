Începând cu ora 20:00, a intrat în vigoare un cod galben de temperaturi foarte scăzute și ger pentru întreaga țară, valabil până mâine dimineață, la ora 10:00. Elena Mateescu precizează că valorile termice vor oscila între minus 9 și minus 19 grade, iar local chiar minus 20 de grade, cele mai scăzute fiind în Transilvania și zonele montane.

În prezent, cele mai friguroase locuri sunt Vârful Omu cu minus 21 de grade, Bâlea Lac cu minus 17 grade, iar în masivele montane se înregistrează temperaturi de aproximativ minus 20 de grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, începând de mâine, de la ora 10:00, aria codului galben va fi restrânsă, iar atenționarea va fi valabilă până miercuri, 14 ianuarie, la ora 10:00. În această perioadă, vremea va rămâne deosebit de rece, cu ger accentuat în timpul nopților și dimineților, ninsori, local strat de zăpadă, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului.

„De la ora 20 a intrat în vigoare un cod galben pentru toata țara privind temperaturi foarte scăzute și ger în cea mai mare a țării până mâine dimineață, la 10. ecart termic, minus 19 posibil mai coborâte de -20 grade până la -9, -10 grade. Cele mai scăzute valori în Transilvania și în zone de munte. La ora asta, cel mai frig este la Vârful Omu -21 de grade, Bâlea Lac -17 și în masivele montane valori de minus 20 grade. Și în Capitală așteptăm să înregistrăm minus 14 grade, posibil mai scăzute în zona preorășenească. De la 10 dimineață, mâine, până poimâine, miercuri, ora 10, restrângem aria cod galben pentru temperaturi scăzute”, a declarat Elena Mateescu la România TV.

Marți, 13 ianuarie, vremea se va menține extrem de rece, cu temperaturi maxime între minus 8 și 2 grade și ger pe arii restrânse în centrul și nord-estul țării. În noaptea de marți spre miercuri, minimele vor varia între minus 13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2–3 grade în sudul Banatului.

Pe parcursul zilei de luni vor fi ninsori locale în nord și centru, iar în Maramureș și nordul Carpaților Orientali stratul de zăpadă nou depus va fi de 3–5 centimetri. Marți, ninsorile se vor concentra în regiunile intracarpatice, cu strat de zăpadă între 2 și 8 centimetri, iar în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, local, stratul va ajunge la 10–15 centimetri (echivalent 10–15 l/mp). Din seara zilei de marți, în vest și sud-vest vor apărea precipitații mixte și polei.

„Marți (13 ianuarie) vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nordestul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade. Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2…3 grade în sudul Banatului. Pe parcursul zilei de luni va ninge local în nord și centru, iar în Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3…5 cm. Marți aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general de 2…8 cm, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local de 10…15 cm (echivalent în apă de 10…15 l/mp). Începând cu seara zilei de marți în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei”, a informat ANM.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 70–80 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Intensificări locale ale vântului sunt așteptate luni și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est, cu viteze de 40-50 km/h. Miercuri și joi, local, vor continua precipitațiile mixte și depunerile de polei, mai ales în jumătatea de nord a țării.