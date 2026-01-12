Ministrul Energiei a menționat că sute de kilometri de rețele de transport și distribuție a agentului termic din București au peste 40–50 de ani vechime. Bogdan Ivan a anunțat că, în cursul zilei, se va întâlni cu primarul general și cu reprezentanții Termoenergetica.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat după Comandamentul Energetic Național că este revoltător și inacceptabil ca, în 2026, în București, sute de mii de oameni, inclusiv bolnavi, vârstnici și copii, să rămână fără acces la căldură. El a subliniat că problemele din rețelele de distribuție a agentului termic sunt rezultatul a 35 de ani de investiții insuficiente, iar remedierea lor nu poate fi realizată în doar câteva luni.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că în ultimii ani au început modernizări ale rețelei, însă acestea sunt insuficiente. El a adăugat că energia electrică și agentul termic se produc conform parametrilor stabiliți în contractul cu Termoenergetica, însă sute de kilometri de rețele de transport și distribuție din București rămân în continuare vechi de peste 40–50 de ani.

”O parte dintre ele au început să fie reabilitate, dar cea mai mare parte, astăzi, prezintă pierderi de minim 15% pe reţea”, a menţionat ministrul. ”Suntem aici şi am făcut această sincronizare pentru a găsi soluţii, pentru că nu vreau să dăm de pe unii pe alţii, cum a fost în ultimii 20 de ani, ba era de vină Termoenergetica, ba era Elcen. Nu, suntem aici responsabili, ne gândim la modul în care aceşti oameni care se încăzesc astăzi cu energie electrică, vor avea nişte facturi foarte mari, după. Este o realitate că vor avea un cost mult mai mare a facturilor pe care îl plătesc oamenii, în timpul în care consumă energie electrică, decât agent termic. (..) Am preluat de acum câteva luni şi portofoliul, primarul nou ales al Capital este instalat de câteva săptămâni, suntem sincronizaţi ca să trecem această etapă. E inadmisibil în 2026 să ai oameni care nu se pot încălzi în capitala ţării”, a adăugat Ivan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că au fost reparate toate cazanele blocate și că s-a lucrat zi și noapte împreună cu Elcen pentru refacerea instalațiilor, sincronizând activitatea cu Termoenergetica pentru a asigura alimentarea cu agent termic cât mai multor consumatori.

Acesta a subliniat însă că nu se pot remedia în câteva săptămâni problemele acumulate timp de 35 de ani. În ceea ce privește demontarea CET Titan, ministrul a anunțat că va avea astăzi o întâlnire cu primarul general și cu reprezentanții Termoenergetica.

”La următoarea noastră întâlnire, o să facem un briefing în care să vină şi reprezentanţii Termoenergetica, pentru că mă interesează şi pe mine şi pe primarul general o sincronizare în care rezolvăm problema asta, pentru că e inadmisibil să fie dată de pe unul pe altul”, a afirmat Ivan.

ELCEN informează că, în prezent, centralele sale funcționează în condiții de siguranță, asigurând producția și livrarea agentului termic către sistemul de termoficare al Municipiului București.

ELCEN livrează agent termic până la limita de proprietate a centralelor, respectând prevederile contractuale stabilite pentru mai mulți parametri atât de intrare, cât și de ieșire.

Temperaturi livrate din cele 4 CET-uri ELCEN conform comenzii:

CET Grozăvești: 97°C

CET București SUD: 97°C

CET București VEST: 98°C

CET Progresu: 98°C

Orice solicitare de majorare suplimentară a debitului, ar presupune:

● depășirea suplimentară a parametrilor contractuali, peste nivelurile deja atinse în regimul actual de funcționare

● funcționarea CET în regimuri tehnice anormale

● creșterea exponențială a riscului de avarii la instalații

Poți accelera o mașină cu motorul deja supraîncălzit, dar riști să rămâi pe loc.

Din acest motiv, ELCEN operează centralele într-un regim sigur și stabil, care permite menținerea livrării agentului termic către rețeaua de termoficare, evitând riscuri majore ce ar putea avea consecințe mult mai grave pentru consumatori.

Sistemul de termoficare funcționează ca un circuit unitar, în care parametrii de livrare și cei de retur sunt strâns legați între ei. Nu contează doar ce pleacă din centralele ELCEN către rețeaua de termoficare, ci și în ce condiții agentul termic se întoarce din rețea către CET-urile ELCEN. Parametrii de retur sunt asigurați de către operatorul rețelei de termoficare. Atunci când parametrii de retur (adică ceea ce intră în centralele ELCEN din rețea) nu sunt corespunzători, întregul sistem este dezechilibrat, iar echipamentele din centrale sunt supuse unor solicitări suplimentare ce impun funcționare cu restricții sau, în cazuri extreme, oprire, pentru a preveni avarii majore și riscuri pentru personal.

Dacă acești parametri de retur ar fi asigurați corespunzător, atunci și instalațiile din CET-urile ELCEN ar putea fi automat încărcate la maxim, cu randamente mai bune și eficiență mai ridicată.

Astfel, unul dintre parametrii care asigură funcționarea corectă a instalațiilor îl reprezintă debitul de apă de adaos termoficare, apa care acoperă pierderile din rețeaua de termoficare.

În prezent, debitul de apă de adaos are o valoare foarte ridicată – 2225 t/h, adică sistemul de termoficare al Capitalei pierde în fiecare oră peste 2000 tone de apă, dublu față de debitul normal de 1000 t/h și cu aprox. 300 t/h peste debitul de avarie.

Menținerea unui astfel de nivel al apei de adaos nu reprezintă o situație normală de exploatare, ci un regim de funcționare de stres pentru instalațiile din CET-uri. Acest regim conduce la solicitări suplimentare asupra echipamentelor energetice, accelerează procesele de uzură, crește riscul de depuneri și coroziuni și reduce semnificativ durata de viață a instalațiilor.

Orice solicitare de mărire a debitului în termoficare conduce implicit la necesitatea măririi debitului de apă de adaos. Acest necesar suplimentar depășește regimul normal de funcționare pentru care sunt proiectate și dimensionate instalațiile de tratare chimică, regim stabilit pentru exploatarea în condiții de siguranță a sistemului.

Important! Orice suplimentare a debitelor este posibilă doar cu reducerea pierderilor din rețeaua de termoficare, astfel încât adaosul de apă să revină în limitele normale.

Subliniem încă o data ca forțarea debitelor în centrale, în condițiile pierderilor mari din rețeaua de termoficare, înseamnă risc ridicat de avariere gravă a echipamentelor.

ELCEN face aceste clarificări exclusiv pentru o informare corectă și completă a publicului, fără a transfera responsabilități. Sistemul de termoficare funcționează ca un ansamblu, iar rezultatul resimțit de consumatori depinde de modul în care toate componentele acestuia operează și colaborează. Prioritatea ELCEN rămâne asigurarea continuității furnizării energiei termice în condiții de siguranță, inclusiv prin respectarea limitelor tehnice și contractuale de

funcționare, astfel încât să fie evitate presiuni excesive asupra instalațiilor ce ar putea genera riscuri semnificative, inclusiv întreruperi neplanificate ale livrării agentului termic.