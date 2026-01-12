În noaptea precedentă, minimele au ajuns în medie la -15 grade, iar în București până la -10 grade. Începând de joi, temperaturile vor înregistra o ușoară creștere, cu maxime de până la 7–8 grade și minime între -7 și 2 grade. Meteorologii avertizează că în această iarnă nu sunt excluse alte perioade cu ger extrem, atât ziua, cât și noaptea.

La Vârful Omu, în noaptea de duminică spre luni, s-au înregistrat temperaturi de -22 de grade Celsius, iar valorile minime medii s-au situat în jurul a -15 grade, în timp ce în Capitală mercurul a coborât până la -10 grade Celsius, a declarat Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

„În noaptea de duminică spre luni, la Vârful Omul s-au înregistrat minus 22 de grade. În general, minimele au fost, în medie, la nivel naţional, în jurul valorii de minus 15 grade. În Bucureşti, la staţia Băneasa s-au înregistrat minus 10 grade. Cea mai rece noapte din acest sezon de până acum va fi însă noaptea de luni spre marţi, cu probabilitatea ca minimele să se situeze între minus 20 si minus 10 grade. Şi în Bucureşti se vor înregistra minus 14 – minus 15 grade, mai ales în zona preorăşenească”, a declarat Elena Mateescu la Digi 24.

Potrivit sursei citate, precipitațiile vor fi mai intense în zonele montane, precum și în nordul și centrul țării, unde stratul de zăpadă proaspăt va ajunge între 3 și 7 centimetri. Vântul va atinge viteze de 70–80 km/h, viscolind zăpada, a precizat Elena Mateescu, directorul ANM.

De joi, temperaturile vor înregistra o ușoară creștere, cu maxime pozitive de până la 7–8 grade Celsius și minime cuprinse între -7 și 2 grade.

„Nu trebuie să excludem ca după acest episod de vreme deosebit de rece să mai fie posibile zile şi nopţi foarte geroase”, a mai spus Elena Mateescu.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat convocarea Comandamentului Energetic Național luni, la ora 12:00, ca urmare a prognozei meteo pentru zilele următoare.

Ședința va avea loc la sediul Dispecerului Energetic Național, iar la ora 13:30 ministrul va susține declarații de presă.

Meteorologii avertizează că vremea va fi deosebit de rece în toată țara până miercuri, fiind emise mai multe avertizări cod galben. Diminețile și serile vor fi geroase, în special în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, precum și în zonele montane, unde temperaturile pot scădea până la -20 de grade. În continuare, vor fi ninsori în numeroase regiuni, cu un strat nou de zăpadă de până la 10 centimetri, iar în zonele montane acesta va fi mai consistent. De marți seară se prognozează apariția poleiului.

Potrivit ANM, luni, 12 ianuarie, vremea se va menține deosebit de rece în întreaga țară, cu temperaturi maxime în general între -8 și 0 grade și cu ger persistent pe arii restrânse în Banat, Crișana și Transilvania, unde valorile vor fi în jur de -10 grade. Noaptea de luni spre marți, 12/13 ianuarie, va fi geroasă aproape peste tot, cu minime cuprinse în general între -19 și -7 grade.

”Marţi (13 ianuarie) vremea se va menţine deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul şi nord-estul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 şi 2 grade. Marţi noaptea va mai fi ger în nord şi nord-est şi pe arii restrânse în centru, sud şi est, temperaturile minime la nivelul întregii ţări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei şi 2…3 grade în sudul Banatului”, a transmis ANM

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de luni vor fi ninsori locale în nordul și centrul țării, iar în Maramureș și în nordul Carpaților Orientali se va forma un strat proaspăt de zăpadă de 3–5 cm.

”Marţi aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general de 2…8 cm, iar în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali, local de 10…15 cm (echivalent în apă de 10…15 l/mp). Începând cu seara zilei de marţi în vestul şi sud-vestul ţării vor fi precipitaţii mixte şi depuneri de polei”, arată meteorologiii.

Meteorologii avertizează că vântul se va intensifica în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, cu viteze de 70–80 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Luni, intensificări ale vântului, cu viteze de 40–50 km/h, sunt așteptate și pe arii restrânse în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est.

”Miercuri şi joi local vor fi precipitaţii mixte şi depuneri de polei îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului”, arată ANM.

”În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, precum şi în zona de munte se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, în general de -8…-6 grade şi izolat ger cu temperaturi în jurul a -10 grade”, anunţă meteorologii.

De asemenea, pentru perioada 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, meteorologii au emis o avertizare cod galben de temperaturi extrem de scăzute și ger în cea mai mare parte a țării.

”În noaptea de luni spre marţi, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 şi -9 grade, cu cele mai scăzute valori în Transilvania şi în zonele de munte”, arată prognoza.

În perioada 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, va fi în vigoare o nouă avertizare cod galben.