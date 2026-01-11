Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis duminică seara că România dispune de suficiente resurse de gaze naturale pentru sezonul rece și că ajutorul acordat Republicii Moldova și Ucrainei nu pune în pericol securitatea energetică a țării.

Oficialul a subliniat că România este, în prezent, cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, având depozitele bine aprovizionate și fiind complet independentă de importurile din Federația Rusă începând cu anul 2023.

În acest context, ministrul a respins ideea vehiculată recent în spațiul public potrivit căreia România ar avea un deficit de energie și gaze din cauza sprijinului oferit statelor vecine. Potrivit lui Bogdan Ivan, această percepție este nefondată, deoarece producția internă asigură necesarul național.

Ministrul Energiei a explicat pentru Digi24 că, în prezent, România extrage zilnic între 21 și 23 de milioane de metri cubi de gaze naturale, iar capacitatea totală de depozitare, de aproximativ 3 miliarde de metri cubi, este umplută în proporție de aproape 68%.

„E o teză falsă. România astăzi este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. În momentul de față, noi extragem zilnic între 21 și 23 de milioane de m³ de gaze în 24 de ore și avem depozitele de 3 miliarde de m³ de gaze umplute în proporție de aproximativ 68% astăzi”, a explicat Ivan.

Bogdan Ivan a evidențiat și faptul că România se află peste media Uniunii Europene în ceea ce privește nivelul de umplere a depozitelor de gaze, cu un avans de aproximativ 15 procente.

De asemenea, la începutul sezonului rece, la 1 noiembrie, România a fost singura țară din UE care a avut depozitele de gaze umplute în proporție de 100%, ceea ce a oferit un avantaj important în gestionarea consumului pe timpul iernii.

„Suntem la aproximativ 15 procente peste media Uniunii Europene, iar la 1 noiembrie, la începutul sezonului rece, România este singura țară care a avut 100% depozitele de gaze umplute din toată Uniunea Europeană”, a declarat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a mai precizat că, în lunile de vară, au avut loc discuții cu operatorii economici din sectorul distribuției de gaze, cărora li s-a solicitat să facă achiziții în perioadele cu prețuri scăzute.

Aceștia au urmat recomandările, ceea ce a permis umplerea depozitelor și asigurarea unui nivel ridicat de siguranță energetică, indiferent de condițiile meteorologice din sezonul rece.

În același timp, ministrul a subliniat că România nu mai importă gaze din Rusia din 2023, fiind astfel ferită de presiunile și șantajul energetic practicat anterior de Moscova.

El a mai arătat că România își asumă un rol de jucător regional, importând gaze naturale lichefiate din Statele Unite, pe care le valorifică inclusiv către Republica Moldova, precum și prin tranzitul de gaze către Ucraina.

Aceste operațiuni sunt realizate într-un cadru economic care generează venituri și profituri pentru companiile românești, contribuind suplimentar la economia națională.