Republica Moldova pregătește o serie de modificări ample în domeniul sănătății, care vizează atât monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor, cât și accesul pacienților la medicamente compensate. Autoritățile de la Chișinău susțin că noile măsuri urmăresc alinierea la standardele europene, reducerea costurilor pentru angajatori și creșterea flexibilității pentru pacienți, în special pentru cei cu afecțiuni cronice.

Ministerul Sănătății de la Chișinău a elaborat un proiect prin care intenționează să introducă standarde europene de monitorizare a sănătății lucrătorilor. Potrivit instituției, cadrul normativ actual nu respectă cerințele Uniunii Europene, iar modificările propuse ar urma să îmbunătățească semnificativ calitatea supravegherii medicale realizate de dispensare și furnizori specializați.

Documentul prevede crearea și extinderea unei rețele de cabinete de medicină a muncii, menite să ofere servicii adaptate nevoilor diferitelor tipuri de angajatori.

Concret, întreprinderile și instituțiile vor avea posibilitatea să își organizeze propriile cabinete de medicină a muncii, potrivit logos-pres.md. În paralel, este avută în vedere și crearea de cabinete individuale de medicină a muncii, care să poată furniza servicii pentru întreprinderile mici și mijlocii, acolo unde nu există capacitatea de a susține structuri medicale interne. Ministerul consideră că această flexibilizare va contribui la o acoperire mai bună a populației active și la o monitorizare mai eficientă a riscurilor profesionale.

Un alt element important al proiectului vizează reducerea frecvenței examinărilor medicale periodice. În locul controalelor anuale obligatorii, se propune ca acestea să fie efectuate o dată la doi sau chiar trei ani, în funcție de riscurile specifice fiecărui loc de muncă.

Astfel, angajații cu un nivel scăzut de risc profesional ar urma să fie supuși unor examinări mai rare, fără a fi afectată siguranța la locul de muncă. Autoritățile estimează că, prin creșterea intervalului dintre examinări, angajatorii ar putea reduce costurile cu peste 60% pe parcursul a trei ani.

În prezent, doar aproximativ 9% dintre angajați sunt supuși examinărilor periodice, potrivit datelor Ministerului Sănătății din Republica Moldova, ceea ce indică existența unor probleme structurale în sistemul de monitorizare a sănătății ocupaționale. Prin noile reguli, autoritățile speră să crească gradul de acoperire și să eficientizeze utilizarea resurselor.

Pe lângă schimbările din medicina muncii, autoritățile au anunțat și măsuri importante privind medicamentele compensate. Începând cu 1 ianuarie 2026, lista medicamentelor compensate a fost extinsă cu noi produse, iar perioadele de valabilitate ale rețetelor au fost prelungite.

În decembrie 2025, Compania Națională de Asigurări de Sănătate din Republica Moldova a aprobat includerea a trei noi articole în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurări obligatorii de sănătate, destinate tratamentului diabetului, hipertensiunii arteriale și afecțiunilor care necesită terapie anticoagulantă.

Totodată, Ministerul Sănătății a modificat regulile de eliberare și valabilitate a rețetelor pentru bolile acute și cronice. Perioada de valabilitate a rețetelor pentru afecțiuni acute a fost extinsă de la 10 la 15 zile, pentru a veni în sprijinul pacienților care nu se pot deplasa imediat la farmacie. De asemenea, a fost eliminată limita de maximum trei vizite la farmacie pentru o rețetă, restricție care ducea frecvent la blocarea acesteia în sistemul electronic atunci când medicamentele nu erau disponibile.

În plus, în Republica Moldova a fost eliminată regula potrivit căreia medicamentele compensate puteau fi prescrise doar pentru un singur diagnostic. Medicii pot include acum întregul tratament al unui pacient într-o singură rețetă, inclusiv medicamentele și dispozitivele medicale.

Conform ordinului actualizat al Ministerului Sănătății, testele și lancetele pentru măsurarea glicemiei vor putea fi prescrise pentru o perioadă de până la șase luni, față de trei luni anterior, reducând astfel frecvența vizitelor la medic și la farmacie.