Aderarea Ucrainei și Moldovei la UE face un pas decisiv. Cele 27 de state membre au ajuns la un acord

Negocierile de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă după acordul obținut vineri de cele 27 de state membre. Decizia permite deschiderea oficială a primului grup de capitole de negociere, denumit „Fundamente”. Conferințele interguvernamentale cu cele două state candidate vor avea loc pe 15 iunie, la Luxemburg. Bruxelles-ul consideră momentul un pas strategic pentru extinderea Uniunii și consolidarea securității europene.

Ambasadorii celor 27 de state membre reuniți la Bruxelles au aprobat vineri seară documentele necesare pentru trecerea Ucrainei și Republicii Moldova într-o nouă fază a procesului european. Prin această decizie, Uniunea Europeană deblochează oficial deschiderea primului grup de negocieri pentru cele două state candidate.

Acordul vine la scurt timp după ce Ungaria a renunțat la veto-ul pe care l-a menținut timp de aproape doi ani și care a blocat progresul dosarelor de aderare ale celor două state. În urma acestei decizii, UE poate organiza oficial conferințele interguvernamentale necesare pentru deschiderea primului grup de negocieri.

Poziția comună adoptată de statele membre este însoțită de o foaie de parcurs privind statul de drept și de un plan de acțiune referitor la drepturile minorităților. Acest ultim document a reprezentat principalul punct de dispută dintre Budapesta și Kiev și a fost modificat pentru a reflecta rezultatele consultărilor purtate între cele două părți.

Etapa formală a procesului va avea loc luni, 15 iunie, la Luxemburg, unde Uniunea Europeană va organiza conferințe interguvernamentale separate cu Ucraina și Republica Moldova.

Într-o declarație comună, liderii principalelor instituții europene au salutat decizia și au subliniat semnificația sa politică.

„Aceasta este o recunoaștere a determinării, curajului și muncii asidue depuse de ambele țări în avansarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense. Extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre, consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pe întreg continentul nostru”, au declarat „președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa”.

Procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în șase grupuri tematice care includ, în total, 33 de capitole de negociere. Primul dintre acestea poartă denumirea de „Fundamente” și acoperă domenii esențiale precum statul de drept, drepturile omului și funcționarea sistemului judiciar.

Pentru Kiev, deschiderea acestui prim grup reprezintă începutul efectiv al negocierilor și un semnal important pentru populația afectată de peste patru ani de război. Autoritățile ucrainene își doresc ca procesul să avanseze rapid și urmăresc lansarea tuturor grupurilor tematice într-un interval cât mai scurt.

Viceprim-ministrul pentru integrare europeană al Ucrainei a transmis că autoritățile de la Kiev se așteaptă la noi progrese în perioada următoare.

„Suntem recunoscători pentru sprijinul și unitatea tuturor membrilor UE. Ucraina se așteaptă să deschidă în curând următoarele clustere”, a declarat Taras Kachka, viceprim-ministrul Ucrainei pentru integrare europeană.

Obiectivul este susținut atât de Comisia Europeană, cât și de mai multe state membre. Cipru, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, urmărește realizarea unor noi pași înainte de sfârșitul lunii.

În acest context, un diplomat european de rang înalt a subliniat importanța accelerării procesului.

„Cu cât deschidem mai repede celelalte clustere, cu atât este mai bine”, a declarat „un diplomat de rang înalt al UE”. „În ciuda circumstanțelor dificile în care se află Ucraina, este important ca progresul în ceea ce privește reformele să fie menținut, deoarece, în cele din urmă, aceasta este cea mai bună garanție pentru un proces de aderare fără probleme și rapid”, a adăugat oficialul.

Totuși, statele membre au transmis că deschiderea primului grup de capitole nu va conduce automat la accelerarea procedurii de aderare pentru a compensa perioada în care negocierile au fost blocate de veto-ul Ungariei.

Capitalele europene insistă ca negocierile să rămână bazate pe criteriul meritului și pe îndeplinirea condițiilor stabilite, pentru a păstra credibilitatea și integritatea procesului de extindere. În acest context, mai multe state membre privesc cu rezervă propuneri alternative, precum conceptul de „calitate de membru asociat”, avansat recent de cancelarul Germaniei.

Decizia adoptată vineri redeschide și discuțiile privind ritmul în care Ucraina și Republica Moldova vor continua parcursul european în tandem și dacă cele două state vor rămâne sincronizate pe întreaga durată a negocierilor de aderare.