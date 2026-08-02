Companiile din România, în fața unui nou risc. Crizele de reputație apar înainte să fie observate

Companiile se confruntă tot mai frecvent cu situații care le pot afecta imaginea și încrederea publicului, iar efectele unor reacții întârziate sau nepregătite pot avea consecințe pe termen lung. În acest context, Tudor Communications a anunțat lansarea unei noi linii de servicii dedicate comunicării de criză și managementului reputației, care combină strategia de comunicare cu expertiza juridică, încă din primele momente ale unei situații critice.

Decizia vine pe fondul unor date care arată că organizațiile sunt tot mai expuse riscurilor reputaționale. Potrivit celui mai recent raport al Institute for Crisis Management, publicat în 2025, situațiile de criză care au afectat companii și organizații au generat peste 1,13 milioane de articole în presa internațională într-un singur an.

În același timp, un sondaj Crisis24 realizat de The Harris Poll în 2026 arată că 93% dintre respondenți au recunoscut că organizația lor a ratat semnale de avertizare înainte de apariția unor crize sau perturbări. De asemenea, Edelman Trust Barometer 2025 indică o creștere a neîncrederii publice și a presiunii exercitate asupra mediului de afaceri.

Noua divizie de servicii lansată de Tudor Communications este construită pe trei direcții principale: prevenirea crizelor, gestionarea acestora în momentul apariției și refacerea reputației după depășirea perioadei dificile.

Mihaela Tudor, fondatoarea companiei, spune că cele mai multe crize încep cu mult înainte ca ele să devină vizibile în spațiul public.

„O criză de reputație nu începe când apare primul articol sau prima postare virală. De cele mai multe ori, ea începe mai devreme, în punctele nevăzute ale organizației: acolo unde nu există scenarii, mesaje pregătite, purtători de cuvânt antrenați sau o înțelegere clară a riscurilor juridice. În astfel de momente, reacția instinctivă poate face mai mult rău decât bine. De aceea, comunicarea de criză trebuie tratată ca un exercițiu de strategie, nu ca o improvizație sub presiune”, spune Mihaela Tudor, fondatoarea Tudor Communications.

Compania anunță că noua linie de servicii este structurată pentru a acoperi întregul parcurs al unei crize reputaționale.

În etapa de prevenție, organizațiile beneficiază de audit de reputație, monitorizare permanentă, elaborarea scenariilor de criză, planuri de reacție rapidă, declarații-cadru și sesiuni de pregătire pentru purtătorii de cuvânt.

În momentul apariției unei crize, echipa dezvoltă strategia de comunicare, stabilește mesajele-cheie, coordonează relația cu presa și urmărește alinierea comunicării publice cu strategia juridică.

După depășirea momentului critic, serviciile se concentrează pe reconstrucția reputației și recâștigarea încrederii publicului, fiind destinate inclusiv situațiilor apărute în urma unor anchete, acuzații neconfirmate, litigii sau campanii negative de imagine.

Un element distinctiv al noii linii de servicii îl reprezintă colaborarea dintre specialiștii în comunicare și experții în drept penal.

Alături de Mihaela Tudor, fost jurnalist de investigație și specialist cu peste două decenii de experiență în comunicare strategică și managementul reputației, proiectul îl include pe avocatul Valerică Tudor, specializat în drept penal și cu peste 25 de ani de experiență în gestionarea unor dosare complexe.

Potrivit acestuia, declarațiile publice făcute în timpul unei crize trebuie atent analizate, deoarece pot influența inclusiv evoluția unui dosar.

„Într-o criză cu miză juridică, nu contează doar ce vrei să spui, ci și ce ai voie să spui, când spui și cu ce efecte. O declarație grăbită poate complica apărarea, poate deschide vulnerabilități sau poate muta discuția într-o zonă greu de controlat. Comunicarea și apărarea juridică nu trebuie să meargă pe drumuri paralele. Ele trebuie coordonate, pentru că reputația și dosarul se influențează reciproc”, spune Valerică Tudor, avocat specializat în drept penal.

Potrivit Tudor Communications, în prezent, o problemă internă poate deveni rapid un subiect public, iar o investigație, un litigiu sau o acuzație pot genera efecte semnificative asupra imaginii unei organizații înainte ca aceasta să își prezinte poziția oficială.

În același timp, campaniile desfășurate în mediul online pot influența încrederea clienților, partenerilor, angajaților sau investitorilor într-un timp foarte scurt.

Reprezentanții companiei consideră că reputația trebuie tratată ca o componentă strategică a oricărei organizații, la fel de importantă precum securitatea financiară sau cea digitală.

În acest context, aceștia recomandă companiilor să investească în evaluarea riscurilor reputaționale, în proceduri clare de intervenție și în pregătirea echipelor responsabile, astfel încât reacția în cazul unei crize să fie rapidă, coerentă și adaptată atât provocărilor de comunicare, cât și implicațiilor juridice.