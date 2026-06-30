Companiile se confruntă cu un nou risc major. Studiu Coface: deciziile lente frânează dezvoltarea afacerilor

Într-un context economic marcat de incertitudine și schimbări rapide, cea mai mare provocare pentru companii nu mai este doar identificarea oportunităților de business, ci viteza cu care reușesc să ia decizii. Un nou studiu realizat de Coface în 13 țări arată că aproape șapte din zece lideri de afaceri consideră procesul lent de luare a deciziilor drept unul dintre principalele obstacole în calea dezvoltării organizațiilor.

Datele relevă că firmele sunt nevoite să găsească un echilibru între prudență și asumarea unor riscuri calculate, iar în România există o deschidere mai mare decât media globală către extinderea pe piețe noi, chiar și atunci când informațiile disponibile sunt incomplete.

Sondajul Coface, realizat pe un eșantion de 1.250 de lideri de afaceri din 13 țări, evidențiază o schimbare importantă în modul în care companiile privesc riscul. Dacă în trecut obiectivul principal era evitarea riscurilor, în prezent accentul cade pe capacitatea de a lua decizii rapide și bine fundamentate.

Potrivit studiului, 68% dintre companii consideră că procesul lent de luare a deciziilor reprezintă o barieră majoră în dezvoltarea afacerilor, iar 62% dintre respondenți cred că ambiția comercială și gestionarea riscului sunt încă percepute ca fiind incompatibile. În același timp, 44% estimează că echipele de risc și cele financiare vor deveni parteneri strategici pentru creștere în următorii trei-cinci ani, în timp ce 77% așteaptă din partea partenerilor externi informații predictive care să permită decizii mai proactive.

Un alt rezultat al cercetării arată că aproape șase din zece organizații apreciază că echipele de management al riscului sunt percepute drept prea prudente sau prea puțin conectate la realitatea pieței, ceea ce încetinește procesul decizional și alimentează neîncrederea între departamente.

Studiul scoate în evidență și câteva particularități ale mediului de afaceri din România. Potrivit datelor, 40% dintre companiile românești sunt dispuse să intre pe piețe noi chiar și atunci când informațiile disponibile sunt incomplete, comparativ cu media globală de 34%.

În același timp, 36% dintre respondenții din România consideră deja echipele de risc drept parteneri strategici de creștere, peste media globală de 24%.

Totuși, există și vulnerabilități importante. Procesul lent de luare a deciziilor este indicat de 56% dintre respondenți drept principal obstacol, în timp ce 48% consideră că aversiunea față de risc limitează capacitatea companiilor de a reacționa rapid. De asemenea, doar 24% spun că echipele de risc sunt implicate încă din faza de idee a unui proiect, ceea ce reduce viteza de implementare a deciziilor.

Raportul evidențiază că datele și inteligența artificială devin instrumente esențiale pentru accelerarea procesului decizional. În prezent însă, doar 20% dintre companii afirmă că dispun de date coerente și comparabile pe toate piețele în care activează.

În aceste condiții, 59% dintre directorii executivi vor ca echipele de risc să utilizeze mai intens informațiile predictive pentru simularea diferitelor scenarii, iar 54% susțin accelerarea utilizării soluțiilor de analiză a riscurilor bazate pe inteligență artificială. Totodată, 77% dintre respondenți spun că își doresc ca partenerii externi să le ofere analize predictive, iar 71% se așteaptă ca aceștia să contribuie la identificarea unor noi oportunități de dezvoltare.

Directorul general al Coface, Xavier Durand, consideră că succesul companiilor va depinde tot mai mult de capacitatea acestora de a transforma incertitudinea în decizii rapide și bine fundamentate.

„Adevărata provocare pentru companii nu mai este evitarea riscului, ci a transforma incertitudinea în decizii informate. Iar acest lucru necesită date. Capacitatea de a colecta, analiza și proiecta informații devine esențială pentru a spune «da» mai devreme, mai repede și cu mai multă siguranță. Cele mai de succes companii nu sunt cele care își asumă mai puține riscuri, ci cele care dispun de cele mai bune informații pentru a lua decizii.”

Potrivit Coface, studiul a fost realizat în februarie 2026 pe un eșantion de 1.250 de factori de decizie din companii medii și mari, cu venituri de cel puțin 50 de milioane de dolari. În România au participat 50 de reprezentanți ai unor companii din industria prelucrătoare, industria chimică, sectorul agroalimentar și domeniul IT&C.