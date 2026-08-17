Elena Udrea trage un semnal de alarmă după vacanța la Sulina: „Niciun interes, niciun plan”

Elena Udrea a publicat un mesaj în care laudă plaja din Sulina și potențialul turistic al zonei, dar critică lipsa unui sprijin pentru operatorii locali și absența unei strategii de dezvoltare pentru oraș. Fostul ministru al Turismului descrie Sulina drept un loc potrivit pentru familii, cu plajă amenajată, apă mică până în larg și prețuri pe care le consideră accesibile, însă atrage atenția că zona nu beneficiază de suficientă susținere pentru a-și valorifica avantajele.

Elena Udrea spune că plaja din Sulina arată mai bine de la un an la altul și că reușește să păstreze un echilibru între zonele amenajate și caracterul mai sălbatic al litoralului.

„Plajă la Sulina.

De la an la an mai frumoasă! Și amenajată, mai bine chiar decât multe de pe litoral, și sălbatică, așa cum era odată Corbu, înainte să fie ocupată de construcții și manele.”

Fostul ministru face astfel o comparație între Sulina și vechiul aspect al plajei de la Corbu, despre care spune că și-a pierdut o parte din caracterul inițial odată cu dezvoltarea construcțiilor și creșterea aglomerației.

Mesajul său pune accent pe ideea că Sulina încă reușește să ofere turiștilor o experiență diferită față de stațiunile clasice de pe litoral.

Udrea insistă și asupra avantajelor pe care plaja din Sulina le-ar avea pentru familiile cu copii. Ea amintește apa puțin adâncă până la o distanță mare de mal, valurile și activitățile disponibile pentru turiști.

Potrivit mesajului, oferta de agrement include caiace, plăci de surf și alte jucării de apă, puse la dispoziția turiștilor de către cei care au amenajat plaja.

Udrea menționează și prețul șezlongurilor, de 30 de lei, pe care îl prezintă ca pe un avantaj în raport cu alte destinații de pe litoral.

„Și atât de potrivită pentru familii cu copii: apă mică până în larg, valuri cat să te distrezi de minune sărind peste ele, jucăriile de apă, caiace, plăci de surf, sunt puse la dispoziție de cei care au amenajat plaja, iar șezlongurile, 30 de lei!”

Un alt element remarcat de fostul ministru este oferta gastronomică. Ea spune că mâncarea din zonă corespunde așteptărilor pe care turiștii le pot avea atunci când ajung în Delta Dunării.

„Mâncarea, exact ce te aștepți în Deltă: cel mai bun pește, mult și proaspăt!”

Mesajul pune astfel în aceeași imagine plaja, activitățile de agrement și gastronomia locală, elemente care pot transforma Sulina într-o destinație atractivă pentru turiștii care caută o alternativă la stațiunile foarte aglomerate.

Elena Udrea a inclus în postare și un moment personal, legat de fiica sa, Eva. Ea spune că s-a fotografiat împreună cu aceasta pe Stânca Iubirii, loc unde, potrivit mesajului său, în anii anteriori Eva se fotografiase cu Adrian.

„M-am pozat cu Eva chiar și pe Stânca Iubirii, unde patru veri la rând s-a pozat doar cu Adrian!”

Dincolo de aprecierile legate de plajă și de frumusețea zonei, partea centrală a mesajului este una critică.

Elena Udrea susține că operatorii de turism din Sulina nu mai beneficiază de sprijin și că nu există un interes suficient pentru revitalizarea orașului.

„Ce păcat ca nu mai exista niciun sprijin pentru operatorii de turism de aici și niciun interes, niciun plan pentru revitalizarea și dezvoltarea Sulinei, acest oraș de la Dunăre și mare, un loc atât de frumos și, unic în România!”

Critica vizează atât lipsa măsurilor de sprijin pentru cei care activează în turism, cât și absența unei viziuni de dezvoltare pentru localitate.

Postarea pune în contrast două realități: pe de o parte, un loc pe care Udrea îl descrie ca fiind tot mai frumos și potrivit pentru turiști, iar pe de altă parte, lipsa unui plan de revitalizare și a sprijinului pentru operatorii din zonă.

În acest context, fostul ministru sugerează că Sulina ar putea avea un rol mai important în turismul românesc dacă ar beneficia de măsuri dedicate, infrastructură și o strategie pe termen lung.

Mesajul său este astfel atât unul de promovare a zonei, cât și unul de critică la adresa modului în care potențialul local este gestionat.

Pentru Udrea, Sulina rămâne un loc cu o identitate aparte, care poate concura prin autenticitate, specific local și poziționare unică, însă care are nevoie de mai multă atenție pentru a-și valorifica resursele turistice.