Zi specială pentru Elena Udrea. Fostul ministru a împărtășit bucuria cu toți urmăritorii:Fericirea mea poartă numele tău!
SURSA FOTO: Inquam Photos, Ovidiu Micsik - Elena Udrea
Elena Udrea a transmis un mesaj dedicat fiicei sale, Eva, care a împlinit 8 ani. Fostul ministru a vorbit despre anul petrecut alături de copil și despre timpul pe care cele două au reușit să îl recupereze după reîntâlnire.
În mesajul publicat pe Facebook, Elena Udrea îi urează „La mulți ani” fiicei sale și descrie perioada recentă drept un an în care au putut să petreacă timp împreună și să își creeze noi amintiri.
„Iubirea mea, Eva!
Astăzi sunt 8 ani de când fericirea mea poartă numele tău!
A fost un an atât de frumos… un an în care ne-am reîntâlnit, am descoperit și ne-am bucurat de lucrurile mari și mici, ne-am făcut amintiri impreuna și, mai presus de toate, am avut timp. Timpul nostru. 🤍”, a scris Elena Udrea.
Elena Udrea, mesaj pentru Eva la împlinirea vârstei de 8 ani
În continuarea mesajului, Udrea vorbește despre felul în care își vede fiica la această vârstă și despre lucrurile pe care și le dorește pentru ea.
„Te privesc și mă minunez de fetița minunată care crește în fiecare zi: veselă, curajoasă, puternică și sensibilă în același timp și, cu o lumină a ta, pe care nimeni si nimic nu o poate stinge.
La 8 ani, îți doresc să-ti păstrezi mereu dorința și bucuria de a descoperi lumea, curajul de a fi tu însăți și bunătatea care te face specială.
Iar eu îți promit să fiu lângă tine, să te țin de mână când vei avea nevoie și să te las să alergi singură atunci când vei simți că poți zbura.”
„Tu ești darul cel mai minunat”
Elena Udrea își continuă mesajul vorbind despre importanța fiicei sale în viața sa și despre recunoștința pe care o simte.
„Dumnezeu mi-a dat multe daruri în viață, dar tu ești darul cel mai minunat și pe care îl voi privi mereu cu cea mai mare recunoștință. 🙏
La mulți ani, iubirea mea!
Să-ți fie drumul lin, viața frumoasă, să fii plină de iubire și să ai alături oameni care să te iubească așa cum meriți!
Eva, 8 ani de iubire. Și povestea noastră abia începe. 🎂✨❤️”, a transmis Elena Udrea.
Elena Udrea s-a reîntâlnit cu fiica sa după eliberarea din penitenciar
Mesajul transmis de Elena Udrea vine la mai bine de un an de la momentul în care aceasta a fost eliberată condiționat din Penitenciarul Târgșor. Tribunalul Prahova a decis definitiv eliberarea sa pe 17 iulie 2025, respingând contestația formulată de DNA Ploiești.
La ieșirea din penitenciar, fostul ministru spunea că prioritatea sa este familia și că așteaptă să ajungă acasă pentru a-și vedea fiica. Udrea a vorbit atunci și despre perioada petrecută departe de Eva și despre dorința de a recupera timpul pierdut.
Reîntâlnirea cu Eva a avut loc în aceeași zi, iar ulterior Elena Udrea a publicat imagini ale momentului. Ea spunea atunci că cele două fuseseră despărțite timp de trei ani și patru luni și descria revederea drept una copleșitoare.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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