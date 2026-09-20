Zi specială pentru Elena Udrea. Fostul ministru a împărtășit bucuria cu toți urmăritorii:Fericirea mea poartă numele tău!

Elena Udrea a transmis un mesaj dedicat fiicei sale, Eva, care a împlinit 8 ani. Fostul ministru a vorbit despre anul petrecut alături de copil și despre timpul pe care cele două au reușit să îl recupereze după reîntâlnire.

În mesajul publicat pe Facebook, Elena Udrea îi urează „La mulți ani” fiicei sale și descrie perioada recentă drept un an în care au putut să petreacă timp împreună și să își creeze noi amintiri.

„Iubirea mea, Eva! Astăzi sunt 8 ani de când fericirea mea poartă numele tău! A fost un an atât de frumos… un an în care ne-am reîntâlnit, am descoperit și ne-am bucurat de lucrurile mari și mici, ne-am făcut amintiri impreuna și, mai presus de toate, am avut timp. Timpul nostru. 🤍”, a scris Elena Udrea.

În continuarea mesajului, Udrea vorbește despre felul în care își vede fiica la această vârstă și despre lucrurile pe care și le dorește pentru ea.

„Te privesc și mă minunez de fetița minunată care crește în fiecare zi: veselă, curajoasă, puternică și sensibilă în același timp și, cu o lumină a ta, pe care nimeni si nimic nu o poate stinge. La 8 ani, îți doresc să-ti păstrezi mereu dorința și bucuria de a descoperi lumea, curajul de a fi tu însăți și bunătatea care te face specială. Iar eu îți promit să fiu lângă tine, să te țin de mână când vei avea nevoie și să te las să alergi singură atunci când vei simți că poți zbura.”

Elena Udrea își continuă mesajul vorbind despre importanța fiicei sale în viața sa și despre recunoștința pe care o simte.

„Dumnezeu mi-a dat multe daruri în viață, dar tu ești darul cel mai minunat și pe care îl voi privi mereu cu cea mai mare recunoștință. 🙏 La mulți ani, iubirea mea! Să-ți fie drumul lin, viața frumoasă, să fii plină de iubire și să ai alături oameni care să te iubească așa cum meriți! Eva, 8 ani de iubire. Și povestea noastră abia începe. 🎂✨❤️”, a transmis Elena Udrea.

Mesajul transmis de Elena Udrea vine la mai bine de un an de la momentul în care aceasta a fost eliberată condiționat din Penitenciarul Târgșor. Tribunalul Prahova a decis definitiv eliberarea sa pe 17 iulie 2025, respingând contestația formulată de DNA Ploiești.

La ieșirea din penitenciar, fostul ministru spunea că prioritatea sa este familia și că așteaptă să ajungă acasă pentru a-și vedea fiica. Udrea a vorbit atunci și despre perioada petrecută departe de Eva și despre dorința de a recupera timpul pierdut.

Reîntâlnirea cu Eva a avut loc în aceeași zi, iar ulterior Elena Udrea a publicat imagini ale momentului. Ea spunea atunci că cele două fuseseră despărțite timp de trei ani și patru luni și descria revederea drept una copleșitoare.