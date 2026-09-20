Produsele din Oltenia, aduse în fața publicului la Craiova. Trei zile de gastronomie și vin. Acces gratuit publicului

Produsele locale și gastronomia din Oltenia vor fi în centrul unei serii de evenimente organizate la Craiova, în perioada 2–4 octombrie. Cea de-a doua ediție „Treasures of the East” include un concurs de vinuri, o expoziție cu producători locali, întâlniri cu specialiști și activități dedicate vinului, berii și brânzeturilor. O parte a programului este deschisă gratuit publicului, în timp ce workshopurile și evenimentele gastronomice au acces separat.

Evenimentul se desfășoară între 2 și 4 octombrie, la Craiova, și reunește producători, profesioniști din industria vinului, gastronomiei, ospitalității și turismului, precum și publicul interesat de produsele regionale.

Prima zi, vineri, 2 octombrie, este rezervată concursului „Wines of the East”. Pot fi înscrise vinuri din România și din alte state ale Europei de Est, acestea urmând să fie evaluate de un juriu de specialitate. Rezultatele vor fi comunicate după încheierea festivalului, iar această parte a programului nu este deschisă publicului.

În aceeași zi este programată, de la ora 18:30, și o seară dedicată gastronomiei și vinului georgian, pentru care accesul se face pe bază de bilet.

Sâmbătă, 3 octombrie, între orele 11:00 și 17:00, publicul va avea acces gratuit la expoziția organizată la parterul Ramada Plaza Craiova. Vizitatorii vor putea degusta produse și vinuri prezentate de expozanți, iar o parte dintre acestea vor putea fi și cumpărate.

O zonă va fi rezervată produselor din Oltenia și punctelor gastronomice locale. Printre participanții anunțați se află producători din Vâlcea și Gorj. O altă zonă va reuni produse provenite de la producători din mai multe regiuni ale țării.

Programul de sâmbătă include și trei workshopuri tematice. Primul, programat între orele 10:30 și 12:00, este dedicat vinului și va fi susținut de Valentin Ceafalău.

Între 12:30 și 14:30 este programată o introducere în lumea berii, cu Liviu Gheorghe, iar între 15:00 și 17:00 va avea loc un workshop despre brânzeturi, susținut de Gina Crăciun. Participarea la aceste activități se face separat, pe bază de bilete achiziționate în avans, în limita locurilor disponibile.

Duminică, 4 octombrie, programul se încheie cu un brunch organizat între orele 13:00 și 16:00, în contextul Zilei Naționale a Gastronomiei și Vinului din România.

Meniul va fi axat pe preparate românești, iar participarea se face pe bază de bilet și în limita locurilor disponibile.

Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului din România este marcată, începând din 2019, în prima duminică din luna octombrie, după instituirea acesteia prin lege.

Evenimentul este organizat de platforma „We Are Romania. You Are Welcome”, împreună cu inițiativa „Craiova, Capitală Gastronomică Est-Europeană” și Ramada Plaza Craiova, alături de mai mulți parteneri privați și media.