Interesul tot mai mare al consumatorilor urbani pentru produse locale, ingrediente cu trasabilitate clară și gastronomie sustenabilă creează noi oportunități pentru producătorii artizanali din România. În acest context, comunitatea Slow Food Buzău aduce pentru prima dată în Capitală conceptul „Piața Artizanilor”, un eveniment inspirat de rețeaua internațională Slow Food Earth Market.

Evenimentul „Slow Food Buzău meets Bucharest”, care va avea loc pe 14 și 15 martie la The Ark, va reuni peste 40 de producători artizanali din România, alături de vinificatori, chefi și profesioniști din industria HoReCa.

Inițiativa vine după 7 ediții organizate în Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului, care au atras în total peste 25.000 de vizitatori și au generat peste 2 milioane de vizualizări în social media. Pentru ediția din București, organizatorii estimează peste 5000 de vizitatori.

În ultimii ani, piața produselor artizanale și gourmet din România a cunoscut o dezvoltare accelerată, pe fondul creșterii interesului pentru produse locale, ingrediente naturale și lanțuri alimentare mai scurte.

Tot mai multe restaurante, băcănii gourmet și magazine specializate caută producători locali care pot furniza ingrediente cu identitate regională și poveste autentică.

În acest context, Piața Artizanilor funcționează ca o platformă de conectare între producători și piața urbană, oferind vizibilitate fermelor mici și atelierelor artizanale.

La ediția din București vor participa peste 40 de producători din diferite regiuni ale țării, care vor aduce produse realizate în loturi mici: brânzeturi, produse lactate, conserve artizanale, produse de patiserie, ingrediente locale și băuturi produse artizanal.

Evenimentul include și un Slow Wine Corner, dedicat vinurilor bio și naturale din Dealu Mare și alte regiuni viticole din România, unde vizitatorii vor putea participa la degustări ghidate și discuții despre terroir și metode de vinificație.

Programul gastronomic va include demonstrații de live cooking realizate de chefi și promotori ai gastronomiei locale, printre care:

Horia Simon – Gura Satului, Slow Food Cluj Transilvania

Juranda Kirschner – Conacul Grigorescu, Slow Food Buzău

Aceștia vor găti folosind ingrediente de la producătorii prezenți în piață.

Pe lângă componenta dedicată publicului larg, evenimentul va găzdui și Network Meeting – Slow Food în România, programat sâmbătă, 14 martie, de la ora 16:00.

Întâlnirea va reuni comunități Slow Food, producători, chefi și organizații active în zona alimentației sustenabile pentru socializare, networking și pentru dezvoltarea lanțurilor alimentare scurte.

Evenimentul devine astfel și o platformă de networking pentru industria gastronomică și pentru comunitățile implicate în dezvoltarea producției alimentare locale.

Piața Artizanilor își propune să fie unul dintre primele evenimente gastronomice din România organizate cu standuri realizate din materiale reciclate, construite cu implicarea voluntarilor comunității.

Participarea producătorilor se face pe baza unor criterii stricte, care includ:

utilizarea ingredientelor locale

agricultură durabilă

evitarea organismelor modificate genetic

produse alimentare fără aditivi artificiali

Intrarea este liberă, iar evenimentul este unul cu vânzare de produse locale.

Programul evenimentului poate fi consultat pe website-ul piata-artizanilor.ro.

Despre Slow Food

Slow Food este o mișcare globală care promovează un sistem alimentar bazat pe principiile „Good, Clean, Fair” – mâncare bună, curată și corectă.

Fondată în Italia, organizația reunește astăzi peste 100.000 de membri în 160 de țări, susținând biodiversitatea, agricultura durabilă și producătorii locali.