A murit pionierul alimentației sustenabile. Carlo Petrini, fondatorul mișcării internaționale Slow Food și unul dintre cei mai influenți activiști din domeniul alimentației sustenabile, a murit la vârsta de 76 de ani. Dispariția sa marchează finalul unei cariere care a redefinit relația dintre oameni, hrană și agricultură la nivel global.

Organizația Slow Food a anunțat că Petrini s-a stins din viață în orașul Bra, din regiunea italiană Piemont, locul unde a început și revoluția culturală pe care avea să o transforme într-o mișcare prezentă astăzi în peste 160 de țări.

Născut în nordul Italiei, Carlo Petrini a devenit cunoscut la nivel mondial pentru promovarea conceptului de „alimentație lentă”, o filosofie care pune accent pe produse locale, agricultură responsabilă, protejarea biodiversității și respect pentru micii producători.

Într-o perioadă dominată de expansiunea marilor lanțuri de fast-food și de industrializarea masivă a agriculturii, Petrini a susținut constant ideea că hrana nu trebuie privită doar ca produs de consum, ci ca parte esențială a identității culturale și sociale.

De-a lungul anilor, acesta a devenit una dintre cele mai importante voci internaționale în dezbaterea privind alimentația sănătoasă și sustenabilitatea sistemelor alimentare.

Mișcarea Slow Food a fost fondată în 1986, ca reacție la deschiderea primului restaurant McDonald’s în apropierea Spaniole din Roma. Pentru Carlo Petrini, acel moment simboliza începutul uniformizării gusturilor și pierderea tradițiilor culinare locale.

Ceea ce a început ca un protest cultural s-a transformat rapid într-o organizație internațională cu milioane de susținători, fermieri, bucătari și activiști preocupați de calitatea alimentelor și de protejarea mediului.

Principiile promovate de Slow Food au devenit ulterior repere importante în discuțiile globale despre agricultură ecologică, consum responsabil și siguranță alimentară.

Unul dintre cele mai cunoscute episoade povestite de Carlo Petrini a avut loc într-un avion, atunci când un executiv al McDonald’s s-a apropiat de el și i-a spus direct:

„Odată, într-un avion, un bărbat s-a apropiat de mine și mi-a spus: «Eu sunt dușmanul tău. Eu sunt responsabil pentru toate restaurantele McDonald’s din Italia»”, a povestit Petrini ziarului Corriere della Sera în decembrie. „I-am răspuns că, de fapt, îi eram recunoscător, pentru că fără ele nu ar fi existat Slow Food”, adăugat el.

Replica a devenit simbolică pentru modul în care activistul italian privea conflictul dintre alimentația industrializată și cultura gastronomică tradițională.

Pe lângă dezvoltarea rețelei Slow Food, Carlo Petrini a inițiat mai multe proiecte considerate astăzi esențiale pentru protejarea patrimoniului gastronomic mondial.

Printre cele mai importante se numără:

Arca Gustului, catalog internațional dedicat produselor alimentare pe cale de dispariție;

Terra Madre, forum global care reunește comunități alimentare, fermieri și bucătari;

Universitatea de Științe Gastronomice din Pollenzo, una dintre primele instituții academice dedicate studiului alimentației din perspectivă culturală și ecologică.

Aceste inițiative au contribuit la popularizarea conceptelor de biodiversitate alimentară și agricultură sustenabilă înainte ca ele să devină teme centrale pe agenda internațională.

Președintele Italiei, Sergio Mattarella, a transmis că moartea lui Carlo Petrini reprezintă „o pierdere uriașă” nu doar pentru gastronomia italiană, ci pentru întreaga societate.

Numeroși bucătari, activiști și organizații internaționale au evidențiat impactul pe care fondatorul Slow Food l-a avut asupra modului în care oamenii înțeleg astăzi alimentația și producția agricolă.

Carlo Petrini lasă în urmă mai mult decât o organizație internațională. El a creat o schimbare de mentalitate într-o lume dominată de consum rapid și producție industrială.

Ideile sale despre hrană locală, respect pentru producători și protejarea naturii continuă să influențeze politicile agricole, restaurantele și obiceiurile alimentare din întreaga lume.

Pentru mulți specialiști în gastronomie și sustenabilitate, Petrini rămâne figura care a demonstrat că alimentația poate deveni un act cultural, social și chiar politic.