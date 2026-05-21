Memorandumul aprobat de Guvern prevede dezvoltarea pieței de investiții de tip private equity și venture capital din România prin crearea unui nou Fond de Fonduri, administrat de Fondul European de Investiții (FEI) în parteneriat cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), potrivit unui comunicat al Executivului.

Prin acest mecanism, autoritățile urmăresc crearea unei surse permanente de finanțare pentru start-up-uri, IMM-uri și companii românești aflate în dezvoltare, prin atragerea atât a capitalului public, cât și a investițiilor private și instituționale.

„Potrivit memorandumului, viitorul Fond de Fonduri ar urma să aibă un buget indicativ de aproximativ 200 milioane euro și să devină operațional începând cu anul 2027, cu obiectivul de a sprijini start-up-uri, IMM-uri și companii românești aflate în faze de creștere și expansiune”, se precizează în comunicat.

Potrivit memorandumului, investițiile vor fi orientate către sectoare strategice precum:

cercetare-dezvoltare și producție în transformare digitală (semiconductori, inteligență artificială, tehnologii cuantice, Internet-of-Things);

generarea și stocarea de energie curată și sigură (inclusiv baterii);

securitate și apărare;

agricultură inteligentă (smart farming / agri-tech) și economie circulară;

sănătate și biotehnologii (life sciences), robotică;

materii prime critice și lanțurile lor de valoare.

Potrivit Executivului, implementarea programului va fi realizată prin fonduri specializate de private equity și venture capital selectate de Fondul European de Investiții. Calendarul estimativ prevede semnarea unui Memorandum de Înțelegere între FEI și Banca de Investiții și Dezvoltare, urmat de acordul de mandat dintre cele două instituții, astfel încât noul fond să devină operațional începând din 2027.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat semnarea a două contracte de asistență tehnică cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul colaborării dintre cele două instituții, pentru dezvoltarea infrastructurii medicale din România prin mecanismul parteneriatului public-privat (PPP).

Proiectele fac parte dintr-un model integrat de finanțare care combină fonduri europene nerambursabile, resurse bugetare și capital privat, având potențialul de a tripla investițiile în infrastructura sanitară în viitorul cadru financiar european 2028–2034.

„Lucrăm cu BERD tocmai pentru că avem nevoie de expertiză reală în structurarea acestor proiecte — nu de documente care să arate bine pe hârtie, ci de proiecte bancabile, care să poată fi efectiv finanţate şi construite”, a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

Potrivit unui comunicat al MIPE, primul contract are ca obiect pregătirea proiectului-pilot de parteneriat public-privat pentru Spitalul Universitar CF 2 din București, considerat cel mai amplu proiect de infrastructură spitalicească dezvoltat până acum în România prin acest mecanism.

„România are nevoie de spitale noi. Nu de promisiuni despre spitale — de spitale. Am văzut în ultimii ani ce înseamnă să pierzi ani întregi schimbând priorităţi în loc să construieşti efectiv. Nu ne mai permitem acest lux. Proiectul pilot PPP pentru Spitalul CF 2 este primul pas concret spre un model diferit: unul în care statul ştie ce vrea, se pregăteşte serios înainte să semneze contracte şi atrage capital privat fără să cedeze actul medical. Serviciile medicale rămân ale statului. Infrastructura se construieşte mai rapid, cu bani privaţi, şi se plăteşte în timp”, a precizat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că, prin sprijinul tehnic oferit de BERD, proiectul pentru modernizarea Spitalului Clinic CF Nr. 2 din București va fi structurat astfel încât să fie sustenabil, finanțabil și compatibil cu legislația europeană.

Potrivit MIPE, în cadrul modelului de parteneriat public-privat, activitatea medicală și serviciile clinice vor rămâne în responsabilitatea statului, în timp ce partenerul privat va asigura proiectarea, construcția, dotarea și mentenanța infrastructurii, finanțând investiția și recuperând costurile prin plăți de disponibilitate pe durata contractului, estimată la 30 de ani.

La 20 mai 2026, MIPE, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și Spitalul Clinic CF Nr. 2 București au semnat un protocol de colaborare pentru dezvoltarea proiectului, care urmărește transformarea unității medicale într-un centru terțiar modern, dedicat serviciilor medicale de înaltă specializare, educației și cercetării clinice.

Totodată, al doilea contract semnat cu BERD prevede realizarea unei analize naționale privind posibilitatea dezvoltării prin PPP a unor proiecte spitalicești strategice. În colaborare cu Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor, vor fi evaluate și prioritizate până la zece proiecte, printre care Spitalul Regional de Urgență Constanța, relocarea Spitalului Floreasca, Spitalul Județean Sibiu, Spitalul Integrat de Boli Respiratorii Iași și Institutul de Medicină Cardiovasculară Iași.

Scopul autorităților este crearea unui portofoliu național de proiecte mature, pregătite pentru atragerea investițiilor private în sistemul sanitar.