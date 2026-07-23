IMM-urile mai au la dispoziție două luni pentru a cere finanțare prin SME Eco-Tech. Ministerul Economiei prelungește termenul de înscriere

Întreprinderile mici și mijlocii din industria prelucrătoare primesc mai mult timp pentru a solicita finanțare prin programul SME Eco-Tech. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat prelungirea perioadei de înscriere până în luna septembrie, în contextul modificărilor recente aduse schemei de sprijin și al faptului că fondurile disponibile nu au fost încă epuizate.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a decis să prelungească din nou perioada de înscriere în cadrul programului SME Eco-Tech, destinat sprijinirii investițiilor verzi și digitale realizate de întreprinderile mici și mijlocii din industria prelucrătoare.

Noul termen-limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 24 septembrie 2026, ora 20:00. Totodată, autoritățile precizează că perioada de înscriere ar putea fi extinsă și după această dată, dacă bugetul alocat nu va fi utilizat integral.

„Termenul de depunere a cererilor de finanţare se prelungeşte până la data de 24 septembrie 2026, ora 20:00. Măsura oferă întreprinderilor eligibile un interval suplimentar pentru pregătirea şi depunerea proiectelor, inclusiv în contextul modificărilor recente aduse programului. În funcţie de gradul de utilizare a fondurilor disponibile, perioada de înscriere poate fi prelungită până la epuizarea bugetului alocat”, se arată într-un comunicat al Ministerului Economiei.

Aceasta este a doua prelungire acordată în decurs de aproximativ o lună. Anterior, termenul fusese extins până la 24 iulie 2026, deoarece fondurile disponibile nu fuseseră accesate în totalitate. Potrivit ministerului, aceeași situație se menține și în prezent, motiv pentru care firmele interesate primesc timp suplimentar pentru pregătirea proiectelor.

În paralel, reprezentanții MEDAT anunță că analizează noi măsuri pentru simplificarea accesului la finanțare și pentru creșterea atractivității programului în rândul mediului de afaceri.

„La începutul lunii iulie, MEDAT a flexibilizat condiţiile de acces în cadrul programului, fiind extinsă categoria aplicanţilor care pot accesa finanţarea, precum şi lista activităţilor sprijinite”, se menționează în comunicat.

Programul SME Eco-Tech este finanțat prin cea de-a doua contribuție elvețiană nerambursabilă acordată României în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român (PCER 2).

Bugetul total al schemei de finanțare este de 288.843.072 de lei, echivalentul a 54 de milioane de franci elvețieni, iar 70% din sumă este asigurată de Confederația Elvețiană.

Sprijinul financiar acordat beneficiarilor este compus din:

un grant nerambursabil de până la 40% din valoarea investiției, fără a depăși 267.240 de lei;

un credit bancar care trebuie să acopere cel puțin 60% din valoarea investiției, acordat prin una dintre băncile partenere selectate de MEDAT.

Valoarea minimă eligibilă pentru un proiect este de 668.100 de lei.

Programul se adresează întreprinderilor mici și mijlocii cu capital integral privat care desfășoară activități în industria prelucrătoare.

Printre domeniile eligibile se numără industria alimentară, industria textilă, chimică, farmaceutică, metalurgia, producția de mobilă, echipamente electrice și electronice, IT, precum și alte activități prevăzute în procedura programului.

Pentru a putea aplica, firmele trebuie să fi fost înregistrate cel târziu la 31 decembrie 2021 și să nu înregistreze obligații restante la bugetul de stat.

Înscrierile se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei dedicate programului, iar solicitanții pot consulta pe site-ul Ministerului Economiei clarificările, atenționările și manualul de utilizare privind depunerea cererilor de finanțare.

Prin SME Eco-Tech, autoritățile își propun să sprijine investițiile care contribuie la transformarea verde și digitală a companiilor, reducerea impactului asupra mediului, creșterea competitivității și productivității întreprinderilor, dezvoltarea producției interne și menținerea sau crearea de noi locuri de muncă.

Programul este implementat în baza procedurii aprobate prin Ordinul ministrului nr. 1.392/2025, publicat în Monitorul Oficial nr. 583 bis din 23 iunie 2025.