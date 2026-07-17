Ministerul Energiei: Plățile prin PNRR au depășit 355 de milioane de euro. Alte 129,4 milioane de euro sunt în curs de procesare

Plățile efectuate de Ministerul Energiei către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au depășit 355 de milioane de euro de la începutul programului. Alte 129,44 milioane de euro, aferente unui număr de 75 de cereri de transfer, sunt în prezent în curs de procesare.

Ministerul Energiei a anunțat, vineri, că valoarea totală a plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a ajuns la aproximativ 355 de milioane de euro de la începutul programului.

Potrivit instituției, numai în anul 2026 au fost efectuate plăți de peste 142 de milioane de euro. În perioada 13 iulie–17 iulie au fost autorizate și achitate patru cereri de transfer aferente proiectelor finanțate prin PNRR, în valoare totală de 3,8 milioane de euro.

În prezent, Ministerul Energiei are în procesare 75 de cereri de transfer, cu o valoare cumulată de aproximativ 129,44 milioane de euro. Dintre acestea, 31 de dosare, în valoare de 76,07 milioane de euro, au fost depuse în 2025, iar alte 44 de dosare, însumând aproximativ 53,37 milioane de euro, au fost depuse în 2026.

Instituția a precizat că valoarea disponibilă pentru depunerea unor noi cereri de plată este de aproximativ 266,03 milioane de euro.

Implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează progrese concrete, iar la nivel instituțional sunt asumate obiective privind deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie utilizate în termen și să producă un impact real asupra investițiilor aflate în derulare.

Au fost adoptate măsuri pentru prelungirea termenelor de implementare a proiectelor, astfel încât beneficiarii să poată utiliza întreaga perioadă de eligibilitate prevăzută de Regulamentul (UE) 2021/241.

Toate vizitele de monitorizare pentru proiectele cu cereri finale de transfer vor fi finalizate până la sfârșitul lunii iulie. Totodată, autorizarea cererilor finale de transfer va putea fi realizată și pe baza notificărilor de punere sub tensiune, etapă în care investițiile finanțate prin PNRR sunt considerate finalizate.

Ministerul Energiei și-a reafirmat angajamentul de a accelera procesarea cererilor de transfer și de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor, apreciind că ritmul susținut al plăților și progresul înregistrat reflectă avansul investițiilor din sectorul energetic și contribuie la modernizarea și tranziția energetică a României.

Ministerul Energiei a anunțat, vinerea trecută, că valoarea totală a plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR a ajuns la aproximativ 351 de milioane de euro de la începutul programului.

Potrivit instituției, în anul 2026 au fost efectuate plăți de peste 138 de milioane de euro. În intervalul 6 iulie – 10 iulie au fost autorizate și achitate șase cereri de transfer aferente proiectelor finanțate prin PNRR, în valoare totală de 8,44 milioane de euro.

Ministerul Energiei a precizat că are în procesare 75 de cereri de transfer, cu o valoare cumulată de aproximativ 126,28 milioane de euro. Dintre acestea, 33 de dosare, în valoare de 76,75 milioane de euro, au fost depuse în anul 2025, iar alte 42 de dosare, însumând aproximativ 49,53 milioane de euro, au fost depuse în 2026.

Valoarea disponibilă pentru depunerea unor noi cereri de plată este de aproximativ 269,83 milioane de euro. Reprezentanții ministerului au arătat că această sumă poate fi ajustată în funcție de evoluția implementării contractelor de finanțare, inclusiv în cazul încetării unor proiecte, precum și de rezultatul negocierilor privind PNRR purtate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu Comisia Europeană.

Implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează progrese concrete și că, la nivel instituțional, sunt urmărite măsuri pentru deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie utilizate în termen și cu impact asupra investițiilor aflate în derulare.

Au fost prelungite termenele de implementare a proiectelor pentru a permite utilizarea întregii perioade de eligibilitate prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/241. Totodată, având în vedere că aproximativ 80% dintre cererile de transfer aflate în analiză sunt finale, ministerul a acordat prioritate vizitelor de monitorizare și a decis ca autorizarea cererilor finale să poată fi realizată pe baza notificării de punere sub tensiune, etapă în care investițiile finanțate prin PNRR sunt considerate finalizate.

Ministerul Energiei și-a reafirmat angajamentul de a accelera procesarea cererilor de transfer și de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR. Instituția a apreciat că, pe măsură ce tot mai multe investiții sunt finalizate, eforturile se concentrează asupra proiectelor rămase în implementare, pentru respectarea termenelor asumate, iar ritmul susținut al plăților și progresul înregistrat confirmă avansul investițiilor din sectorul energetic și contribuie la modernizarea și tranziția energetică a României.

Ministerul Energiei a anunțat, la începutul lunii iulie, că valoarea totală a plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR a ajuns la aproximativ 342,77 milioane de euro de la lansarea programului.

Potrivit instituției, în anul 2026 au fost efectuate plăți de peste 130 de milioane de euro. În perioada 29 iunie – 3 iulie au fost autorizate și achitate șapte cereri de transfer și o factură de asistență tehnică aferente proiectelor finanțate prin PNRR, valoarea totală a sumelor plătite fiind de 19,66 milioane de euro.

Ministerul Energiei a precizat că are în procesare cereri de transfer în valoare totală de aproximativ 133,85 milioane de euro. Dintre acestea, 35 de dosare, în valoare de 78,89 milioane de euro, au fost depuse în anul 2025, iar alte 47 de dosare, însumând aproximativ 54,96 milioane de euro, au fost depuse în 2026.

Valoarea disponibilă pentru depunerea unor noi cereri de plată este de aproximativ 278,27 milioane de euro. Reprezentanții ministerului au arătat că această sumă poate fi modificată în funcție de evoluția implementării contractelor de finanțare, inclusiv în cazul încetării unor proiecte, precum și de rezultatul negocierilor privind PNRR purtate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu Comisia Europeană.

Implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează progrese concrete și că, la nivel instituțional, sunt urmărite măsuri pentru deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie utilizate în termen și cu impact asupra investițiilor aflate în derulare.

Au fost prelungite termenele de implementare a proiectelor pentru a permite utilizarea întregii perioade de eligibilitate prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/241. În contextul în care aproximativ 80% dintre cererile de transfer aflate în analiză sunt finale, ministerul a acordat prioritate vizitelor de monitorizare și a anunțat că analizează posibilitatea autorizării cererilor finale pentru proiectele care au obținut Notificarea de punere sub tensiune (NPT), etapă în care investițiile finanțate prin PNRR sunt considerate finalizate.

Ministerul Energiei și-a reafirmat angajamentul de a accelera procesarea cererilor de transfer și de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR. Instituția a apreciat că evoluția constantă a plăților și numărul ridicat al proiectelor aflate în implementare reflectă dinamica investițiilor din sectorul energetic și contribuie la modernizarea și tranziția energetică a României.