PSD anunță că nu va susține legea salarizării. Florin Manole: Nu vrem să generăm o problemă în plus pentru bugetul ţării

Partidul Social Democrat are o poziție constructivă față de noua lege a salarizării, însă nu va vota un act normativ care ar conduce la diminuarea veniturilor angajaților din sistemul public. Declarația a fost făcută vineri de deputatul Florin Manole, la finalul unei întâlniri desfășurate la Parlament cu liderii sindicatelor din domeniul sănătății.

Potrivit acestuia, PSD a primit proiectul de lege în cursul zilei și nu poate adopta o poziție finală înainte de analizarea documentului și consultarea sindicatelor și a instituțiilor asupra cărora legea va avea efecte.

Florin Manole a anunțat că reprezentanții partidului vor continua întâlnirile cu fiecare familie ocupațională și în zilele de sâmbătă și duminică, astfel încât până la următoarea rundă de discuții programată la Palatul Cotroceni, luni sau marți, să fie analizată întreaga lege, inclusiv toate anexele, împreună cu sindicatele reprezentative.

Deputatul a precizat că obiectivul acestor consultări este evaluarea impactului social și a gradului de echitate al proiectului de lege. El a subliniat că PSD își dorește o lege a salarizării care să fie echitabilă și care să nu creeze noi probleme pentru bugetul de stat, dar în același timp nu va susține o lege care ar reduce veniturile angajaților din sănătate, educație, ordine publică, administrație sau din alte sectoare ale sistemului public.

„Poziţia PSD raportat la legea salarizării este una constructivă, doar că nu vom putea vota o lege fără să o fi văzut – am primit-o astăzi – şi fără să ne consultăm cu sindicatele şi instituţiile asupra cărora această lege are impact. (…) Vom continua programul de întâlniri cu fiecare familie ocupaţională şi sâmbătă şi duminică, astfel încât până luni, marţi, când ar trebui să fie următoarea discuţie la Cotroceni, să reuşim să trecem prin întreaga lege, prin toate anexele împreună cu sindicatele reprezentative, astfel încât să avem o concluzie despre cât este de acceptabilă din punct de vedere social, cât este de echitabilă. (…) Vrem o lege bună, vrem o lege echitabilă, nu vrem să generăm o problemă în plus pentru bugetul ţării, dar în acelaşi timp nici nu vedem posibil să votăm o lege care să taie din veniturile salariaţilor din oricare dintre sisteme – sănătate, educaţie, ordine publică, administraţie”, a precizat Manole.

Întrebat despre majorările salariale prevăzute pentru demnitari, inclusiv parlamentari, în noul proiect de lege, Florin Manole a explicat că documentul i-a fost transmis cu aproximativ o oră înaintea declarațiilor și că nu a avut timp să analizeze toate prevederile.

Referindu-se la sporul pentru gestionarea fondurilor europene acordat primarilor, deputatul a precizat că acesta este în prezent de 40% și că, dacă același nivel va fi păstrat și în noua lege, nu poate fi vorba despre o majorare.

„Ce pot să vă spun despre sporul pe fonduri europene pentru primari este că astăzi este de 40%. Dacă şi în viitoarea lege va fi de 40%, nu este o diferenţă în plus”, a afirmat acesta.

În ceea ce privește informațiile potrivit cărora și alte categorii de demnitari ar urma să beneficieze de acest spor, Florin Manole a arătat că parlamentarii nu primesc spor pentru fonduri europene și a precizat că eventualele decizii luate de alte persoane trebuie explicate de cei implicați. El a reiterat că proiectul de lege urmează să fie analizat în detaliu în zilele următoare.

„Ce a făcut oricine altcineva, adresaţi întrebarea către acel altcineva. Vreau însă să spun că nu toţi demnitarii primesc spor de fonduri europene, niciun parlamentar nu primeşte spor de fondurile europene. (…) Legea abia am primit-o. În următoarele zile o să discutăm despre fiecare dintre ele”, a mai spus social-democratul.

Deputatul PSD a afirmat că principalele obiective ale partidului sunt ca niciun angajat din sistemul public să nu piardă din venituri și ca, în limita resurselor bugetare disponibile, să fie corectate cât mai multe dintre inechitățile existente. El a precizat că toate celelalte aspecte sunt secundare în raport cu aceste două obiective.

„Obiectivul principal al Partidului Social Democrat este, în primul rând, ca niciun om angajat în sistemul public să nu piardă şi al doilea obiectiv este să rezolvăm cu puţini bani care sunt disponibili cât mai multe dintre inechităţi. Astea sunt principalele două obiective. Orice altceva e în plan secund. (…) În legea pe care o dezbatem de acum încolo, nu ne-am uitat la grila pentru demnitari, pentru că am primit-o acum o oră. Grila pentru demnitari n-a fost discutată astăzi. Astăzi am discutat grila despre sănătate”, a adăugat Manole.

Florin Manole a mai spus că, în cadrul întâlnirii de vineri, discuțiile au vizat exclusiv grila de salarizare din domeniul sănătății, iar grila aplicabilă demnitarilor nu a fost analizată.

Totodată, el a declarat că, potrivit informațiilor de care dispune în prezent, proiectul nu introduce noi categorii de demnitari care să beneficieze de sporul pentru fonduri europene. Acesta a precizat că, dacă în urma analizării celor câteva sute de pagini ale legii va fi identificată o nouă categorie de beneficiari, subiectul va fi discutat ulterior.

„Dacă după consultarea legii o să găsim o altă categorie faţă de cele care astăzi beneficiază de acest sport, o să discutăm atunci. Am primit-o acum o oră, are nişte sute de pagini”, a completat deputatul.

La final, Florin Manole a afirmat că poziția PSD după încheierea consultărilor nu va fi diferită de cea a sindicatelor, subliniind că obiectivul comun este evitarea oricăror nedreptăți pentru angajații din sistemul public.