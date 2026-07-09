Scandal pe legea salarizării. Florin Manole(PSD) acuză PNL că „era în sală” la redactarea proiectului: S-a îngroșat prea mult obrazul unor liberali

Disputa politică pe tema viitoarei legi a salarizării continuă, după ce fostul ministru al Muncii, Petre Florin Manole, a reacționat la criticile formulate de reprezentanți ai PNL. Social-democratul susține că proiectul aflat în lucru înainte ca PSD să părăsească Ministerul Muncii a fost elaborat împreună cu reprezentanți ai mai multor instituții, inclusiv ai Cancelariei și ai Ministerului Finanțelor, motiv pentru care liberalii nu ar putea susține acum că nu au avut nicio implicare.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Petre Florin Manole îi acuză pe unii reprezentanți ai PNL de ipocrizie și afirmă că opinia publică trebuie să cunoască modul în care s-au desfășurat discuțiile privind proiectul noii legi a salarizării.

Fostul ministru al Muncii afirmă că proiectul legii salarizării nu a fost redactat exclusiv de reprezentanții PSD, ci a fost discutat în grupuri de lucru la care au participat și reprezentanți ai altor instituții ale statului.

Potrivit acestuia, în perioada în care PSD conducea Ministerul Muncii, la elaborarea documentului au fost implicați și membri ai Cancelariei, precum și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

„S-a îngroșat prea mult obrazul unor liberali și trebuie să arătam opiniei publice un adevăr: la draftul legii salarizării de până la plecarea PSD din Ministerul Muncii au lucrat și doi oameni din Cancelarie, plus reprezentanți de la Finanțe.”

În mesajul său, Petre Florin Manole face referire la Cristina Pocora, despre care spune că a criticat în spațiul public proiectul legii salarizării, deși ar fi participat la întâlnirile în care acesta a fost discutat.

Social-democratul susține că reprezentanții PNL cunoșteau conținutul documentului și au fost prezenți la dezbateri.

„Așadar, de câte ori doamna Pocora vorbește critic la tv despre subiect să știe toată lumea ceva clar: doamna și colegi liberali erau în sală.”

Petre Florin Manole afirmă că reprezentanții liberali încearcă acum să se delimiteze de un proiect la elaborarea căruia au participat.

În opinia fostului ministru, criticile formulate în prezent nu sunt justificate, întrucât liberalii ar fi avut posibilitatea să își exprime punctele de vedere în timpul discuțiilor.

„Că nu ințelegea ce se discuta, că nu putea să contribuie – da, așa e, dar măcar să îi expunem public ipocrizia și minciuna.”

La finalul postării, Petre Florin Manole afirmă că a publicat și o listă cu persoanele care au participat la întâlnirile dedicate proiectului legii salarizării, susținând că aceasta demonstrează implicarea reprezentanților PNL în procesul de elaborare a documentului.

Declarațiile vin pe fondul schimbului de acuzații dintre PSD și PNL privind responsabilitatea pentru forma proiectului noii legi a salarizării, unul dintre actele normative considerate esențiale în cadrul reformelor asumate de România.