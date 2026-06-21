„Avem nevoie de un partid unit”, semnalul transmis din interiorul PNL

Senatoarea Gabriela Horga candidează pentru funcția de vicepreședinte al PNL, în echipa condusă de premierul Ilie Bolojan, la Congresul Extraordinar al partidului. Ea a transmis că direcția politică pe care o susține are la bază ideea unui partid coerent și credibil. Declarația sa a fost însoțită de accentul pus pe necesitatea unei construcții politice stabile. Mesajul a fost transmis într-un context intern dedicat alegerilor din conducerea formațiunii.

Senatoarea Gabriela Horga și-a anunțat candidatura pentru funcția de vicepreședintă a PNL, în echipa condusă de Ilie Bolojan, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului. Ea a subliniat că este membră PNL de 20 de ani, perioadă în care a parcurs toate etapele de implicare politică, de la structurile de tineret până la funcții de conducere la nivel național. Horga a amintit că a ocupat de două ori funcția de secretar general adjunct al partidului și a participat la campanii electorale și proiecte importante ale formațiunii.

„Astăzi, la Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal, candidez pentru funcția de vicepreședintă a PNL, în echipa propusă de președintele Ilie Bolojan prin moțiunea „Modernizare cu rădăcini”. Sunt membră a PNL de 20 de ani, de la vârsta de 21 de ani. Am crescut în acest partid și am parcurs toate etapele de implicare: de la vicepreședintă a organizațiilor naționale de studenți și tineret, până la structurile naționale de conducere. Am ocupat de două ori funcția de secretar general adjunct al PNL și am participat, alături de colegi, la numeroase campanii electorale și proiecte importante pentru PNL”, a scris Gabriela Horga pe social media.

Senatoarea PNL Gabriela Horga a declarat că intră în echipă cu experiență acumulată în mediul academic, în Parlament și în autorități de reglementare. Ea este conferențiar universitar la FABIZ – ASE București, senator și președinta Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, activând în domeniul politicilor fiscale, al sprijinirii IMM-urilor și al dezvoltării pieței financiare.

„Vin în această echipă cu experiența acumulată în mediul academic, în Parlament și în autorități de reglementare.

Sunt conferențiar universitar la FABIZ – ASE București, senator și președinta Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat. Activitatea mea s-a concentrat asupra politicilor fiscale, sprijinirii antreprenoriatului și IMM-urilor, dezvoltării sectorului financiar și a pieței de capital. Am avut, de asemenea, responsabilități executive ca vicepreședintă, timp de un an, a Autorității de Supraveghere Financiară, responsabilă de piața de capital, și ca secretar de stat cu atribuții în domeniul finanțelor publice și fiscalitate. Cred într-un PNL modern, serios și conectat la așteptările românilor, dar care își păstrează identitatea, valorile și respectul pentru cei care au construit acest partid de-a lungul timpului”, a punctat senatoarea PNL

Horga a amintit și funcțiile deținute anterior, inclusiv cea de vicepreședintă a Autorității de Supraveghere Financiară și cea de secretar de stat în domeniul finanțelor publice și fiscalității, subliniind că susține un PNL modern, conectat la așteptările societății, dar care își păstrează valorile și identitatea.

Senatoarea Gabriela Horga a afirmat că își asumă proiectul politic alături de Ilie Bolojan și alți lideri ai PNL, subliniind responsabilitatea și seriozitatea echipei implicate în moțiunea „Modernizare cu rădăcini”. Ea a explicat că viitorul Birou Permanent Național va include conducerea centrală a partidului și reprezentanți ai organizațiilor județene, din rândul cărora vor fi aleși vicepreședinți regionali. Horga a precizat că această formulă combină echipa propusă de Ilie Bolojan cu reprezentarea structurilor din teritoriu și a subliniat nevoia unui partid unit, credibil și capabil să ofere soluții, care își păstrează valorile și identitatea în procesul de modernizare.