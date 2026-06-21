Congres extraordinar la Romexpo pentru alegerea conducerii PNL. Bolojan rămâne singur în cursă

Congresul extraordinar al Partidului Național Liberal are loc duminică, la Romexpo, de la ora 12:00, cu participarea a aproximativ 2.500 de delegați. Evenimentul a fost convocat în urma unor decizii recente ale conducerii formațiunii și are ca obiect principal alegerea noii conduceri și aprobarea unor modificări statutare.

Singurul candidat pentru funcția de președinte este actualul lider al partidului, Ilie Bolojan, după retragerea lui Adrian Veștea din competiție. Potrivit reprezentanților partidului, candidatura este susținută de o moțiune unică, intitulată „Modernizare cu Rădăcini”, însoțită de echipa propusă pentru conducerea centrală.

Organizarea congresului a fost stabilită de Consiliul Național extraordinar al PNL din 19 iunie, care a fixat și procedura de depunere a moțiunilor. Termenul-limită pentru depunere a fost 20 iunie, ora 17:00, iar ulterior a fost confirmată existența unei singure candidaturi.

Printre modificările de statut propuse se află crearea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere și desființarea Biroului Executiv, ale cărui atribuții sunt integrate în noua formulă. De asemenea, este prevăzută revenirea la alegerea conducerii pe bază de moțiuni și reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul.

Echipa propusă de Ilie Bolojan include nume precum Dan Motreanu pentru funcția de prim-vicepreședinte și Robert Sighiartău pentru cea de secretar general, alături de mai mulți vicepreședinți din structurile partidului.

Adrian Veștea, care fusese desemnat anterior pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan, și-a anunțat inițial intenția de a candida la șefia PNL. Ulterior, acesta s-a retras din cursă, motivând că nu dorește să gireze ceea ce a numit ”acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”.

El a transmis că ia în calcul contestarea statutară și legală a congresului programat pentru 21 iunie, după votul de învestitură. În același timp, Ciprian Ciucu a anunțat că nu va mai candida pentru o funcție de prim-vicepreședinte, invocând situația juridică în care se află.

Pe fondul acestor tensiuni, 16 parlamentari liberali au depus o acțiune la Tribunalul Ilfov, solicitând suspendarea deciziilor prin care au fost convocate Consiliul Național și Congresul. Instanța a stabilit termen de judecată pentru 3 iulie.

Discuțiile interne din PNL au fost declanșate și de desemnarea lui Adrian Veștea ca premier de către președintele Nicușor Dan la 14 iunie 2026, după ce Eugen Tomac își retrăsese mandatul în aceeași zi.

Ulterior, Biroul Permanent Național a decis să nu susțină varianta de guvern propusă și i-a cerut lui Veștea să își depună mandatul. Formațiunea a susținut că desemnarea nu a respectat procedurile interne și că deciziile structurilor de conducere sunt obligatorii pentru toți membrii.

La 18 iunie, Tribunalul Ilfov a suspendat unele decizii ale Biroului Politic Național, după contestații depuse de mai mulți parlamentari, care au invocat prevederi constituționale privind votul parlamentarilor și regulamentele interne ale partidului.

Ultimul congres extraordinar al PNL a avut loc la 12 iulie 2025, la Palatul Parlamentului, cu participarea a 976 de delegați. Evenimentul l-a confirmat pe Ilie Bolojan în funcția de președinte al partidului, acesta fiind singurul candidat.

Anterior, Bolojan preluase interimar conducerea PNL în noiembrie 2024, după demisia lui Nicolae Ciucă. Congresul din 2025 a adus și alegerea unor prim-vicepreședinți, printre care Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Ciprian Ciucu.

Tot atunci au fost aprobate modificări ale statutului partidului, care au vizat reorganizarea structurilor de conducere, reducerea numărului de membri din Biroul Executiv și introducerea unor mecanisme noi de selecție a liderilor