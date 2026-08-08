Peste 700 de amenzi au fost date în Sectorul 1 pentru terenuri neîngrijite. Valoarea totală a sancțiunilor a ajuns la aproximativ 760.000 de lei

Primăria Sectorului 1 a intensificat în acest an acțiunile de control privind întreținerea terenurilor, iar numărul sancțiunilor aplicate proprietarilor care nu și-au îngrijit terenurile a crescut semnificativ. Potrivit primarului George Tuță, până la sfârșitul lunii iulie 2026 au fost aplicate peste 700 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 760.000 de lei.

Edilul din Sectorul 1 a prezentat evoluția sancțiunilor din ultimii ani, arătând că în 2024 au fost aplicate 87 de sancțiuni pentru terenuri neîngrijite, în 2025 numărul acestora a crescut la 578, iar în 2026, doar până la sfârșitul lunii iulie, s-a ajuns deja la 720 de sancțiuni, în valoare totală de 764.000 de lei.

Conform datelor prezentate de George Tuță, acest lucru înseamnă o creștere de peste 560% a numărului de sancțiuni în 2025 comparativ cu 2024. Totodată, în primele șapte luni din 2026 au fost aplicate deja mai multe sancțiuni decât în întregul an 2025.

„În 2024 au fost aplicate 87 de sancțiuni pentru terenuri neîngrijite. În 2025, 578 de sancțiuni. Iar în 2026, doar până la sfârșitul lunii iulie, s-a ajuns deja la 720 de sancțiuni, în valoare totală de 764.000 de lei. Asta înseamnă o creștere de peste 560% în 2025 față de 2024, iar anul acesta avem deja, în doar șapte luni, mai multe sancțiuni decât în tot anul trecut. Dincolo de cifre, însă, cred că lucrurile ar trebui să fie mult mai simple”, a scris acesta pe Facebook.

Primarul a subliniat că, dincolo de statistici, situația ar trebui să fie mult mai simplă și că nu ar trebui să fie nevoie de amenzi pentru ca terenurile să fie îngrijite, vegetația să fie tăiată, iar ambrozia să fie eliminată. El a arătat că fiecare proprietar are o responsabilitate față de persoanele care locuiesc în vecinătate și față de întreaga comunitate.

George Tuță a precizat că Poliția Locală Sector 1 a intensificat verificările și va continua să intervină acolo unde regulile nu sunt respectate. În același timp, și-a exprimat dorința ca, pe viitor, autoritățile să aibă tot mai puține motive pentru aplicarea de amenzi și tot mai mulți proprietari care își întrețin terenurile din proprie inițiativă.

„Nu ar trebui să fie nevoie de amenzi ca să avem terenuri îngrijite, vegetația tăiată și ambrozia eliminată. Fiecare proprietar are o responsabilitate față de cei care locuiesc în jurul lui și, până la urmă, față de întreaga comunitate. Poliția Locală Sector 1 a intensificat verificările și va continua să intervină acolo unde regulile nu sunt respectate. Dar mi-aș dori ca, în timp, să avem tot mai puține motive să dăm amenzi și tot mai mulți oameni care își îngrijesc proprietățile fără să fie nevoie să le spună cineva. Un sector curat și îngrijit nu se face doar prin controale. Se face, înainte de toate, prin responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, a conchis edilul.

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