Licitația de 132 de milioane de lei care agită Sectorul 1. Acuzații de favorizare pentru firme apropiate de Maricel Păcuraru

O licitație în valoare de aproximativ 132 de milioane de lei, organizată de administrația Sectorului 1 pentru servicii de curățenie în școli, piețe și alte clădiri publice, a ajuns în centrul unui nou scandal. Mai mulți participanți la procedură au depus contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), reclamând presupuse nereguli în evaluarea ofertelor și favorizarea unor firme asociate omului de afaceri Maricel Păcuraru.

Procedura de achiziție a fost lansată la începutul lunii decembrie 2025 și vizează încheierea unui acord-cadru pentru servicii de curățenie în unitățile de învățământ, piețele și clădirile aflate în administrarea Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, notează EVZ

Valoarea totală estimată a contractului se ridică la aproximativ 132 de milioane de lei.

Deși procedura a fost demarată în urmă cu mai multe luni, atribuirea contractului nu a fost finalizată din cauza contestațiilor depuse de participanții la licitație.

Mai multe companii susțin că evaluarea ofertelor nu s-ar fi desfășurat în condiții de egalitate și au solicitat intervenția CNSC.

În centrul dezbaterii se află și decizia administrației conduse de primarul George Tuță de a centraliza serviciile de curățenie pentru unitățile de învățământ.

Până acum, multe școli și grădinițe gestionau separat astfel de servicii, însă noua abordare a concentrat bugetele într-o singură procedură de achiziție de amploare.

Criticii măsurii susțin că unitățile de învățământ au deja personal dedicat pentru activități de curățenie și că externalizarea la nivel central a generat un contract de dimensiuni foarte mari.

Licitația este coordonată de Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1.

Una dintre cele mai ample contestații a fost depusă de societatea Libro Events SRL, care solicită anularea procedurii.

Compania contestă rezultatul atribuirii pentru unul dintre loturi și susține că asocierea desemnată câștigătoare ar fi beneficiat de un tratament preferențial.

Potrivit documentelor depuse la CNSC, asocierea câștigătoare este formată din PHG Waste Management și NMD ZET Zone.

PHG Waste Management este controlată de Daniela Madi Păcuraru, soția omului de afaceri Maricel Păcuraru, cunoscut pentru implicarea în domeniul media și în sectorul salubrizării.

Contestatarii susțin că autoritatea contractantă ar fi aplicat standarde diferite în evaluarea ofertelor.

În sesizarea transmisă către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sunt invocate mai multe aspecte considerate problematice.

Printre acestea se numără presupuse neconcordanțe privind soluțiile propuse pentru gestionarea deșeurilor și aspecte referitoare la personalul inclus în ofertă.

Contestatarii susțin că documentația tehnică depusă de asocierea declarată câștigătoare ar conține elemente care necesită verificări suplimentare și cer anularea procedurii de atribuire.

În același timp, reprezentanții firmelor vizate nu au fost găsiți vinovați de nicio încălcare a legii, iar toate acuzațiile fac obiectul analizelor aflate în desfășurare.

În prezent, contractul rămâne blocat până la soluționarea contestațiilor.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor va analiza documentele depuse de părți și va decide dacă procedura trebuie anulată, reevaluată sau dacă rezultatul atribuirii va fi menținut.

Miza este una semnificativă, având în vedere valoarea contractului și impactul pe care acesta îl are asupra serviciilor de curățenie din școlile și instituțiile publice ale Sectorului 1.

Decizia CNSC este așteptată în perioada următoare și ar putea influența unul dintre cele mai mari contracte de servicii atribuite în ultimii ani de administrația locală a Sectorului 1.