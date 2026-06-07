Alertă seismică în Grecia. Specialiștii se tem de noi cutremure după seismul de 5,2

Grecia a fost zguduită duminică de o serie de cutremure produse în nordul Golfului Evia, cel mai puternic având o magnitudine estimată la 5,2. Mișcările seismice au fost resimțite inclusiv în Atena, unde locuitorii au raportat zguduiri puternice în mai multe cartiere. Deși nu au fost anunțate victime sau pagube majore, autoritățile și seismologii monitorizează cu atenție situația, următoarele 48 de ore fiind considerate esențiale.

Activitatea seismică a început în jurul orei 13:00, în zona nordică a Golfului Evia, una dintre regiunile cunoscute pentru frecvența ridicată a cutremurelor.

Potrivit datelor preliminare, cel mai puternic seism a avut o magnitudine de aproximativ 5,2 și a fost urmat de mai multe replici produse la intervale scurte de timp.

Locuitorii din zonele afectate au declarat că principalul cutremur a durat aproximativ 20 de secunde, suficient pentru a provoca panică în rândul populației. Numeroși oameni au ieșit din locuințe și din spațiile comerciale imediat după producerea seismului.

Undele seismice au ajuns până în capitala Greciei, unde locuitorii au semnalat că au simțit clar zguduirea clădirilor.

În mai multe cartiere din Atena au fost raportate vibrații puternice, însă autoritățile nu au anunțat până în prezent existența unor pagube materiale importante.

Faptul că seismul a fost resimțit la o distanță considerabilă de epicentru demonstrează energia eliberată în timpul cutremurului și a contribuit la amplificarea îngrijorării în rândul populației.

Primele probleme au fost semnalate în zona Mantoudi. Potrivit primarului localității, mai multe alunecări de teren au afectat drumurile din regiune.

Autoritățile locale au trimis echipe pe teren pentru a evalua eventualele pagube și pentru a verifica siguranța infrastructurii.

În paralel, serviciile de protecție civilă au fost puse în stare de alertă pentru a interveni rapid în cazul în care activitatea seismică se intensifică.

Experții în seismologie au anunțat că monitorizează permanent regiunea pentru a determina dacă seismul de 5,2 a reprezentat șocul principal sau dacă există posibilitatea producerii unui cutremur mai puternic.

Specialiștii consideră că următoarele 48 de ore vor fi decisive pentru înțelegerea comportamentului activității tectonice din zonă.

În astfel de situații, replicile sunt normale și pot continua zile sau chiar săptămâni după seismul principal, însă cercetătorii încearcă să stabilească dacă există riscul unor mișcări telurice semnificative.

Grecia este una dintre țările europene cele mai expuse cutremurelor, fiind situată la contactul dintre placa africană și placa eurasiatică.

Regiunea Evia a fost afectată în repetate rânduri de seisme importante de-a lungul istoriei, iar experții o consideră una dintre cele mai active zone tectonice ale țării.

Din acest motiv, autoritățile elene mențin permanent sisteme de monitorizare și planuri de intervenție pentru situații de urgență.

Deocamdată, nu au fost raportate victime și nici distrugeri majore, însă populația din zonele afectate rămâne în alertă, în timp ce seismologii urmăresc cu atenție evoluția fenomenului.