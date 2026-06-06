La 82 de ani de la debarcarea în Normandia, SUA cer sprijin Occidentului: „Am uitat că libertatea nu este gratuită. Am uitat că pacea nu apare doar din dorință”

La comemorarea a 82 de ani de la debarcarea din Normandia, desfășurată sâmbătă, 6 iunie 2026, în Franța, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a cerut aliaților occidentali un sprijin mai ferm pentru apărarea păcii și libertății. Oficialul american a subliniat necesitatea consolidării cooperării militare și politice transatlantice.

Sâmbătă, 6 iunie 2026, s-au aniversat, în Franța, 82 de ani de la debarcarea în Normandia (6 iunie 1944), prilej cu care secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a cerut Occidentului un sprijin mai puternic pentru SUA în eforturile de apărare a păcii și libertății. La cimitirul militar american din Colville-sur-Mer, unde s-a aflat alături de omoloaga sa franceză, Catherine Vautrin, Hegseth a insistat că lumea noastră este mai sigură și mai prosperă când Statele Unite ale Americii și aliații săi sunt puternici, liberi şi lipsiți de remuşcări în apărarea tradiției occidentale de libertate.

„Pacea se asigură numai prin forță și este forţă de ambele părți ale Atlanticului, întărită prin pregătire, prin capacități militare comune și prin voinţă politică neclintită. Am uitat că libertatea nu este gratuită. Am uitat că pacea nu apare doar din dorință. Este adusă intenţionat, cu onoare și cu tărie, iar bărbații care au debarcat pe aceste plaje știau asta”, a declarat Hegseth. „Suntem alături de aliații noștri și ne așteptăm ca aliații noștri capabili şi pregătiți să fie alături de noi”, a adăugat oficialul american, avertizând că „o mare parte din Occident a ajuns ‘comodă’ după cel de-al Doilea Război Mondial”.

Hegseth a comparat debarcarea aliată în Franța ocupată de naziști în Al Doilea Război Mondial cu traversarea Mării Mediterane de către migranţi – fenomen pe care l-a numit „invazie”.

„Din păcate, astăzi, alte plaje europene sunt luate cu asalt de ideologii diferite, periculoase”, a afirmat oficialul american, menționând debarcările migranţilor în Italia, Spania, Grecia și Bulgaria.

Aluzia lui Hegseth despre migranți a fost făcută la o zi distanță după ce Senatul SUA a aprobat un proiect de lege care prevede un buget de aproape 70 de miliarde de dolari pentru combaterea imigrației, după mai multe luni de controverse legate de practicile Poliției Imigrației și ale Poliției Frontierelor și Vămilor.

Democrații au cerut reforme semnificative la Poliția Imigrației și Poliția Frontierelor și Vămilor, după moartea la Minneapolis, în luna ianuarie, a lui Renee Good și Alex Pretti, doi americani ucişi de agenți federali în marja protestelor împotriva operațiunilor desfășurate de poliția imigrației în orașul din nordul SUA. Opoziția congresmenilor democrați a determinat o paralizie bugetară record de peste 70 de zile, între februarie și martie, la Departamentul pentru Securitate Internă.

Proiectul de lege alocă aproape 70 de miliarde de dolari pe parcursul a trei ani pentru finanțarea Poliției Imigrației și ale Poliției Frontierelor și Vămilor, fără reformele cerute de Opoziție. Proiectul de lege mai trebuie adoptat și de Camera Reprezentanților – probabil săptămâna viitoare – înainte de a fi promulgat de preşedintele SUA, Donald Trump.